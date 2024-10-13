WP: Нелегальні термінали Starlink допомагають росіянам просуватися на фронті
Нелегальні термінали Starlink американської компанії SpaceX допомогли Росії просунутися на полі бою в Україні, зокрема, захопити місто Вугледар в Донецькій області. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваних українських військових.
У матеріалі йдеться, що раніше українська армія мала головну перевагу над росіянами, які чисельно переважали й були краще озброєні – доступ до інтернету через термінали Starlink, однак його використовують і окупанти.
Нелегальні термінали Starlink дозволяють росіянам використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів, здійснювати більше вильотів безпілотників і більш влучно використовувати артилерію.
Термінали Starlink, які дають командирам можливість бачити поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв'язок між військовими, підпадають під заборону постачання американської електроніки до Москви.
Проте, за словами українських військових, існує чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам на фронті, і їх розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу.
Шестеро українських солдатів і офіцерів з різних підрозділів у Донецькій області підтвердили WP, що Росія усунула технологічну прогалину, зробивши свої сили більш згуртованими та підвищивши кількість і точність атак.
"Вони нас просто здолали", – сказав офіцер 72 механізованої бригади, яка з 2022 року обороняла район Вугледара і нещодавно була змушена відійти. Він описав використання Росією Starlink як один із важливих факторів, які прискорили падіння Вугледара.
- 11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.
- Власник SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що компанія продає РФ термінали Starlink.
- 7 березня видання WP повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами.
- 1 квітня Федоров заявив, що найближчим часом росіяни будуть "максимально обмежені" у використанні Starlink.