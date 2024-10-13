WP: Нелегальні термінали Starlink допомагають росіянам просуватися на фронті

Росія усунула технологічну прогалину, зробивши свої сили більш згуртованими, пише WP із посиланням на українських військових

Starlink (Ілюстративне фото: сайт виробника)

Нелегальні термінали Starlink американської компанії SpaceX допомогли Росії просунутися на полі бою в Україні, зокрема, захопити місто Вугледар в Донецькій області. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваних українських військових.

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У матеріалі йдеться, що раніше українська армія мала головну перевагу над росіянами, які чисельно переважали й були краще озброєні – доступ до інтернету через термінали Starlink, однак його використовують і окупанти.

Нелегальні термінали Starlink дозволяють росіянам використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів, здійснювати більше вильотів безпілотників і більш влучно використовувати артилерію.

Термінали Starlink, які дають командирам можливість бачити поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв'язок між військовими, підпадають під заборону постачання американської електроніки до Москви.

Проте, за словами українських військових, існує чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам на фронті, і їх розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу.

Шестеро українських солдатів і офіцерів з різних підрозділів у Донецькій області підтвердили WP, що Росія усунула технологічну прогалину, зробивши свої сили більш згуртованими та підвищивши кількість і точність атак.

"Вони нас просто здолали", – сказав офіцер 72 механізованої бригади, яка з 2022 року обороняла район Вугледара і нещодавно була змушена відійти. Він описав використання Росією Starlink як один із важливих факторів, які прискорили падіння Вугледара.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Власник SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що компанія продає РФ термінали Starlink.

7 березня видання WP повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами.

1 квітня Федоров заявив, що найближчим часом росіяни будуть "максимально обмежені" у використанні Starlink.