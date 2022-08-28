WP: Пентагон нарастил поставки оружия в Украину по морю

Министерство обороны США расширило использование морских перевозок для доставки оружия в Украину. Это связано с тем, что США начали поставлять гаубицы и другое тяжелое вооружения Украине, что требует постоянного потока крупнокалиберных боеприпасов. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на представителя в Пентагоне.

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Издание отмечает, что в начале вторжения России в Украину Пентагон полагался на авиацию для ускорения поставок оружия, но с начала весны наращивает поставки морским путем для перевозки тяжелой военной техники и артиллерии.

"Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что нам понадобится больше боеприпасов", – цитирует издание заместителя директора по операциям Транспортного командования США Стивена Путхоффа.

По его словам, используя морские перевозки Пентагон может планировать поставки оружия и заранее обеспечивать военную поддержку Украине.

В то время как самолеты могут доставлять вооружение гораздо быстрее, корабли могут перевозить большое количество грузов, что может позволить Украине создать запасы вооружений для будущих боевых действий, отмечает издание.

По мнению WP, расширение поставок оружия морским путем свидетельствует о начале новой фазы войны, которая может "продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет".

24 августа Байден анонсировал наибольший в истории пакет военной помощи Украине на общую сумму около $3 млрд. В новый пакет военной помощи от США на $3 млрд войдут шесть систем противовоздушной обороны NASAMS.

27 августа стало известно, что Пентагон заказал для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS на $182 млн.

В Пентагоне сообщили, что США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS с дальностью около 70-80 км.

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Наталия Фреик

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