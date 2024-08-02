WP: США расследовали получение Трампом $10 млн от Египта, но обвинений не предъявляли

Хотя расследование длилось три года, никаких обвинений в результате так и не было предъявлено

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Американские правоохранители расследовали дело о возможной передаче $10 млн от правительства Египта Дональду Трампу в течение 2017—2020 годов, когда у его президентской кампании заканчивались деньги. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на ряд осведомленных источников.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

За пять дней до инаугурации Трампа в январе 2017 года менеджер банковского отделения в Каире получил необычное письмо от организации, связанной с египетской разведкой. В письме была просьба снять почти $10 млн со счета организации и выдать их наличными, отмечают журналисты.

Такая же сумма в итоге пошла на президентскую кампанию Трампа.

Министерство юстиции США начало проверять, получал ли 45-й президент деньги от Египта, что нарушало бы федеральный закон о запрете получать иностранное финансирование кандидатам в президенты.

В то же время до выдвижения обвинений по делу так и не дошло из-за того, что тогдашний генеральный прокурор США Уильям Барр выразил сомнения в наличии достаточных доказательств против Трампа.

25 марта 2024 года Трамп получил отсрочку взыскания свыше $454 млн, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве. Решение было принято при условии, что он внесет $175 млн в течение 10 дней.

4 апреля Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил представленные Трампом документы о залоге в $175 млн по делу о гражданском мошенничестве из-за отсутствия текущего финансового отчета политика.

31 мая Трамп заявил, что собирается обжаловать приговор по делу о финансовых махинациях накануне президентских выборов 2016 года.

23 июля адвокаты Трампа подали апелляцию с просьбой отменить решение по делу о гражданском мошенничестве, которое обязывает политика выплатить $454 млн.

Читайте также: Племянник Трампа назвал своего дядю "сумасшедшим" и заявил, что будет голосовать за Харрис