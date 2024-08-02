WP: США розслідували отримання Трампом $10 млн від Єгипту, але звинувачень не висували

Хоча розслідування тривало три роки, жодних звинувачень у результаті так і не було висунуто

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Американські правоохоронці розслідували справу про можливе передання $10 млн від уряду Єгипту Дональду Трампу протягом 2017—2020 років, коли в його президентської кампанії закінчувалися гроші. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на низку обізнаних джерел.

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За п'ять днів до інавгурації Трампа в січні 2017 року, менеджер банківського відділення в Каїрі отримав незвичайного листа від організації, пов'язаної з єгипетською розвідкою. У листі було прохання зняти майже $10 млн з рахунку організації та видати їх готівкою, зазначають журналісти.

Така ж сума зрештою пішла на президентську кампанію Трампа.

Міністерство юстиції США почало перевіряти, чи отримував 45-й президент гроші від Єгипту, що порушувало б федеральний закон про заборону отримувати іноземне фінансування кандидатам у президенти.

Водночас до висування звинувачень у справі так і не дійшло через те, що тодішній генеральний прокурор США Вільям Барр висловив сумніви щодо наявності достатніх доказів проти Трампа.

25 березня 2024 року Трамп отримав відстрочення стягнення понад $454 млн, які він заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Рішення ухвалили за умови, що він внесе $175 млн протягом 10 днів.

4 квітня Верховний суд штату Нью-Йорк відхилив подані Трампом документи про заставу у $175 млн у справі про цивільне шахрайство через відсутність поточного фінансового звіту політика.

31 травня Трамп заявив, що збирається оскаржити вирок у справі про фінансові махінації напередодні президентських виборів 2016 року.

23 липня адвокати Трампа подали апеляцію з проханням скасувати рішення у справі про цивільне шахрайство, яке зобов'язує політика виплатити $454 млн.

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