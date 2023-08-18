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WP вбрасывает "прогноз разведки США", что ВСУ не возьмут Мелитополь. В Минобороны ответили

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 12:23
WP вбрасывает
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В министерстве обороны назвали "новым вбросом" материал газеты The Washington Post о том, что в разведке США якобы считают, что Вооруженные Силы Украины "не возьмут Мелитополь при наступлении на юге". Об этом написал советник министра обороны Алексей Копытько.

Ранее в WP вышла статья со ссылкой на "секретные данные американской разведки", где сказано, что Силы обороны не смогут освободить Мелитополь и перерезать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. 

Американские журналисты написали, что "ВСУ остановятся в нескольких километрах от города". 

Также в материале заявляется, что в администрации президента США Джо Байдена "обеспокоены наступлением ВСУ под Бахмутом, которое могло подорвать эффективность атак на юге". 

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По словам Копытько, статья является "новым вбросом" от создателей "россияне возьмут Киев за 72-96 часов".

"Особенно интересны причины: активность в районе Бахмута, куда вовлечены силы украинской армии, стремление командования снизить уровень потерь за счет тактики малых групп. Пытаюсь представить логику этих писателей. То есть, украинская армия должна: отойти от Бахмута. Куда? Сразу за Днепр? Или есть понимание, как без боя остановить россиян в Бахмуте/Авдеевке/Марьинке и т.д, чтоб они не лезли дальше? Построиться свиньей и лезть сломя голову на подготовленную линию обороны, с которой ни один из писателей даже теоретически не сталкивался. С чего вдруг?", — заявил советник министра. 

Он отметил, что воспринимать анонимные ссылки на "разведку" и "источники" в медиа, которые "неоднократно замечены в попытках оказывать нездоровое давление, категорически не стоит". 

Копытько подчеркнул, что ВСУ может не достигнуть каких-либо задач, если у них не будет оружие. 

"Все эти вбросы похожи на перевернутую пирамидку, когда меняется причина и следствие: зачем им давать оружие, если они не возьмут Мелитополь — не даём оружие — смотрите, они не взяли Мелитополь — а мы об этом и говорили — какие мы дальновидные молодцы. В сад. Просто в сад. Там уже ждут менятели территорий на обещание подумать о приеме в НАТО", — резюмировал чиновник.

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Дмитрий Гриниченко
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