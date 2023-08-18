WP вбрасывает "прогноз разведки США", что ВСУ не возьмут Мелитополь. В Минобороны ответили

В министерстве обороны назвали "новым вбросом" материал газеты The Washington Post о том, что в разведке США якобы считают, что Вооруженные Силы Украины "не возьмут Мелитополь при наступлении на юге". Об этом написал советник министра обороны Алексей Копытько.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее в WP вышла статья со ссылкой на "секретные данные американской разведки", где сказано, что Силы обороны не смогут освободить Мелитополь и перерезать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Американские журналисты написали, что "ВСУ остановятся в нескольких километрах от города".

Также в материале заявляется, что в администрации президента США Джо Байдена "обеспокоены наступлением ВСУ под Бахмутом, которое могло подорвать эффективность атак на юге".

Читайте также: Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу, каждый метр — кровь

По словам Копытько, статья является "новым вбросом" от создателей "россияне возьмут Киев за 72-96 часов".

"Особенно интересны причины: активность в районе Бахмута, куда вовлечены силы украинской армии, стремление командования снизить уровень потерь за счет тактики малых групп. Пытаюсь представить логику этих писателей. То есть, украинская армия должна: отойти от Бахмута. Куда? Сразу за Днепр? Или есть понимание, как без боя остановить россиян в Бахмуте/Авдеевке/Марьинке и т.д, чтоб они не лезли дальше? Построиться свиньей и лезть сломя голову на подготовленную линию обороны, с которой ни один из писателей даже теоретически не сталкивался. С чего вдруг?", — заявил советник министра.

Он отметил, что воспринимать анонимные ссылки на "разведку" и "источники" в медиа, которые "неоднократно замечены в попытках оказывать нездоровое давление, категорически не стоит".

Копытько подчеркнул, что ВСУ может не достигнуть каких-либо задач, если у них не будет оружие.

"Все эти вбросы похожи на перевернутую пирамидку, когда меняется причина и следствие: зачем им давать оружие, если они не возьмут Мелитополь — не даём оружие — смотрите, они не взяли Мелитополь — а мы об этом и говорили — какие мы дальновидные молодцы. В сад. Просто в сад. Там уже ждут менятели территорий на обещание подумать о приеме в НАТО", — резюмировал чиновник.

16 августа в Минобороны заявили об освобождении Урожайного на Бердянском направлении.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении есть отбитые у россиян территории.

Читайте также: Мины со всех сторон, инженеры пробили коридор: ВСУ сообщили детали освобождения Ровнополя

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.