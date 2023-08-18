WP вкидає "прогноз розвідки США", що ЗСУ не візьмуть Мелітополь. У Міноборони різко відреагували

У Міністерстві оборони назвали "новим вкидом" матеріал газети The Washington Post про те, що у розвідці США нібито вважають, що Збройні Сили України "не візьмуть Мелітополь під час наступу на півдні". Про це написав радник міністра оборони Олексій Копитько.

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Раніше у WP вийшла стаття з посиланням на "секретні дані американської розвідки", де сказано, що Сили оборони не зможуть звільнити Мелітополь і перерізати сухопутний коридор у тимчасово окупований Крим.

Американські журналісти написали, що "ЗСУ зупиняться за кілька кілометрів від міста".

Також у матеріалі заявляється, що в адміністрації президента США Джо Байдена "стурбовані наступом ЗСУ під Бахмутом, який міг підірвати ефективність атак на півдні".

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За словами Копитька, стаття є "новим вкидом" від творців "росіяни візьмуть Київ за 72-96 годин".

"Особливо цікаві причини: активність у районі Бахмута, куди залучені сили української армії, прагнення командування знизити рівень втрат за рахунок тактики малих груп. Намагаюся уявити логіку цих письменників. Тобто українська армія має: відійти від Бахмута. Куди? Відразу за Дніпро? Або є розуміння, як без бою зупинити росіян у Бахмуті/Авдіївці/Мар'їнці і т.д, щоб вони не лізли далі? Чого раптом?" — заявив радник міністра.

Він зазначив, що сприймати анонімні посилання на "розвідку" та "джерела" у медіа, які "неодноразово помічені у спробах чинити нездоровий тиск, категорично не варто".

Копитько наголосив, що ЗСУ може не досягти будь-яких завдань, якщо в них не буде зброї.

"Усі ці вкиди схожі на перевернуту пірамідку, коли змінюється причина і наслідок: навіщо їм давати зброю, якщо вони не візьмуть Мелітополь — не даємо зброю — дивіться, вони не взяли Мелітополь — а ми про це і говорили — які ми далекоглядні молодці. В садок. Просто в садок. Там уже чекають мінячі територій на обіцянку подумати про прийом до НАТО", — резюмував чиновник.

16 серпня у Міноборони заявили про звільнення Урожайного на Бердянському напрямку.

13 серпня Генштаб повідомив про "частковий успіх" Сил оборони в Запорізькій області біля села Роботине.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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