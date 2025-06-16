WSJ: Китай может атаковать авиацию США контейнерными ракетами по сценарию "Паутины"
Китай может использовать контейнерные ракеты для внезапных ударов по авиации и флоту США по аналогии с украинской операцией "Паутина". Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на военных и аналитиков.
Журналисты отмечают, что на авиабазе Уайтмэн в штате Миссури спутниковые снимки не зафиксировали ни одного бомбардировщика-невидимки B-2. В то же время, согласно изображениям Google, на авиабазе Дайес в Техасе на открытой местности замечены 16 бомбардировщиков B-1.
Аналитики по безопасности предупреждают о реальной и растущей угрозе нападения на территорию США ракетами, спрятанными в стандартных транспортных контейнерах и запущенными с грузовых судов, пишет издание.
"Недавняя атака украинских контейнерных беспилотников глубоко в России является суровым предупреждением о том, что подобная угроза со стороны Китайской Народной Республики также существует для Соединенных Штатов", – заявил капитан ВМС в отставке Джим Фанелл, бывший начальник разведки Тихоокеанского флота.
Журналисты обращают внимание, что в отчете Пентагона по военной мощи Китая отмечается, что Пекин разрабатывает пусковую установку, "которая может поместиться в стандартный коммерческий транспортный контейнер для скрытого использования YJ-18 на борту торговых судов".
Ожидается, что эти ракеты будут частью сети боевого управления, в которую будут входить датчики на самолетах, спутниках, радарах и т.д. Информация о цели будет передаваться непосредственно в оружие, что позволит поражать порты, военные корабли, логистические объекты и самолеты на территории США.
Военные аналитики опасаются, что контейнерные ракеты могут быть использованы для внезапных ударов, аналогичных операции "Паутина", против военно-морских сил в Индо-Тихоокеанском регионе.
Капитан Фанелл подчеркнул, что, учитывая значительный объем контейнеров, попадающих в США из КНР без проверки, риск такой атаки следует воспринимать серьезно. Такие удары могут нанести серьезный ущерб инфраструктуре: электросети, системам связи и транспорта.
Военная разведка рассматривает подобные атаки как ключевой элемент военного планирования Китая в случае конфликта из-за Тайваня.
Их целью будет ограничить способность США ответить на вторжение или нападения на союзников в регионе – включая Гавайи и Западное побережье, отмечает издание.
"Это серьезный риск, требующий проверок миллионов контейнеров из КНР на наших берегах", – подчеркнул Фанелл.
Генерал Воздушных Сил США в отставке Глен ВанХерк также призвал к постоянной бдительности и креативному мышлению в оборонной стратегии, поскольку противники "безусловно попытаются использовать текущие уязвимости".
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно наряду с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина", а источники LIGA.net – кадры подготовки к операции.