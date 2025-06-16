WSJ: Китай может атаковать авиацию США контейнерными ракетами по сценарию "Паутины"

"Паутина" стала предупреждением о том, что подобную угрозу могут представлять и контейнерные ракеты Китая для США, подчеркнул капитан ВМС США

Китайские противокорабельные ракеты YJ-18 (Фото: EPA)

Китай может использовать контейнерные ракеты для внезапных ударов по авиации и флоту США по аналогии с украинской операцией "Паутина". Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на военных и аналитиков.

Журналисты отмечают, что на авиабазе Уайтмэн в штате Миссури спутниковые снимки не зафиксировали ни одного бомбардировщика-невидимки B-2. В то же время, согласно изображениям Google, на авиабазе Дайес в Техасе на открытой местности замечены 16 бомбардировщиков B-1.

Аналитики по безопасности предупреждают о реальной и растущей угрозе нападения на территорию США ракетами, спрятанными в стандартных транспортных контейнерах и запущенными с грузовых судов, пишет издание.

"Недавняя атака украинских контейнерных беспилотников глубоко в России является суровым предупреждением о том, что подобная угроза со стороны Китайской Народной Республики также существует для Соединенных Штатов", – заявил капитан ВМС в отставке Джим Фанелл, бывший начальник разведки Тихоокеанского флота.

Журналисты обращают внимание, что в отчете Пентагона по военной мощи Китая отмечается, что Пекин разрабатывает пусковую установку, "которая может поместиться в стандартный коммерческий транспортный контейнер для скрытого использования YJ-18 на борту торговых судов".

Справка YJ-18 – сверхзвуковая ракета, представляющая значительную угрозу для военных кораблей и наземных целей. Впервые она была представлена в 2022 году на авиашоу в Чжухае под названием Контейнерная морская оборонительная боевая система (CSDCS), являющаяся аналогом российского комплекса Club-K. Система монтируется в транспортном контейнере, может быть загружена на корабли и запускать разные типы китайских ракет. YJ-18 – сверхзвуковая ракета, представляющая значительную угрозу для военных кораблей и наземных целей. Впервые она была представлена в 2022 году на авиашоу в Чжухае под названием Контейнерная морская оборонительная боевая система (CSDCS), являющаяся аналогом российского комплекса Club-K. Система монтируется в транспортном контейнере, может быть загружена на корабли и запускать разные типы китайских ракет.

Ожидается, что эти ракеты будут частью сети боевого управления, в которую будут входить датчики на самолетах, спутниках, радарах и т.д. Информация о цели будет передаваться непосредственно в оружие, что позволит поражать порты, военные корабли, логистические объекты и самолеты на территории США.

Военные аналитики опасаются, что контейнерные ракеты могут быть использованы для внезапных ударов, аналогичных операции "Паутина", против военно-морских сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Капитан Фанелл подчеркнул, что, учитывая значительный объем контейнеров, попадающих в США из КНР без проверки, риск такой атаки следует воспринимать серьезно. Такие удары могут нанести серьезный ущерб инфраструктуре: электросети, системам связи и транспорта.

Военная разведка рассматривает подобные атаки как ключевой элемент военного планирования Китая в случае конфликта из-за Тайваня.

Их целью будет ограничить способность США ответить на вторжение или нападения на союзников в регионе – включая Гавайи и Западное побережье, отмечает издание.

"Это серьезный риск, требующий проверок миллионов контейнеров из КНР на наших берегах", – подчеркнул Фанелл.

Генерал Воздушных Сил США в отставке Глен ВанХерк также призвал к постоянной бдительности и креативному мышлению в оборонной стратегии, поскольку противники "безусловно попытаются использовать текущие уязвимости".