WSJ: Китай може атакувати авіацію США контейнерними ракетами за сценарієм "Павутини"
Китай може використати контейнерні ракети для раптових ударів по авіації та флоту США за аналогією з українською операцією "Павутина". Про це повідомляє The Washington Times з посиланням на військових та аналітиків.
Журналісти зазначають, що на авіабазі Вайтмен у штаті Міссурі супутникові знімки не зафіксували жодного бомбардувальника-невидимки B-2. Водночас згідно із зображеннями Google, на авіабазі Дайєс у Техасі на відкритій місцевості помічено 16 бомбардувальників B-1.
Аналітики з безпеки попереджають про реальну і дедалі більшу загрозу нападу на територію США ракетами, схованими у стандартних транспортних контейнерах і запущеними з вантажних суден, пише видання.
"Нещодавня атака українських контейнерних безпілотників глибоко в Росії є суворим попередженням про те, що подібна дія з боку Китайської Народної Республіки також становить загрозу для Сполучених Штатів", – заявив капітан ВМС у відставці Джим Фанелл, колишній начальник розвідки Тихоокеанського флоту.
Журналісти звертають увагу, що у звіті Пентагону щодо військової потужності Китаю зазначається, що Пекін розробляє пускову установку, "що може поміститися в стандартний комерційний транспортний контейнер для прихованого використання YJ-18 на борту торгівельних суден".
Очікується, що ці ракети будуть частиною мережі бойового управління, до якої входитимуть датчики на літаках, супутниках, радарах тощо. Інформація про ціль передаватиметься безпосередньо до зброї, що дозволить уражати порти, військові кораблі, логістичні об’єкти й літаки на території США.
Військові аналітики побоюються, що контейнерні ракети можуть бути використані для раптових ударів, аналогічних до операції "Павутина", проти військово-морських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Капітан Фанелл наголосив, що з огляду на значний обсяг контейнерів, які потрапляють до США з КНР без перевірки, ризик такої атаки слід сприймати серйозно. Такі удари можуть спричинити серйозну шкоду інфраструктурі: електромережі, системам зв’язку та транспорту.
Військова розвідка розглядає подібні атаки як ключовий елемент воєнного планування Китаю у випадку конфлікту через Тайвань.
Їхньою метою буде обмежити здатність США відповісти на вторгнення або напади на союзників у регіоні – включно з Гаваями та Західним узбережжям, зазначає видання.
"Це серйозний ризик, що вимагає перевірок мільйонів контейнерів із КНР на наших берегах", – підкреслив Фанелл.
Генерал Повітряних Сил США у відставці Глен ВанХерк також закликав до постійної пильності та креативного мислення в оборонній стратегії, оскільки супротивники "безумовно спробують використати поточні уразливості".
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина", а джерела LIGA.net – кадри підготовки до операції.