WSJ: Китай може атакувати авіацію США контейнерними ракетами за сценарієм "Павутини"

"Павутина" стала попередженням про те, що подібну загрозу можуть становити й контейнерні ракети Китаю для США, наголосив капітан ВМС США

Китайські протикорабельні ракети YJ-18 (Фото: EPA)

Китай може використати контейнерні ракети для раптових ударів по авіації та флоту США за аналогією з українською операцією "Павутина". Про це повідомляє The Washington Times з посиланням на військових та аналітиків.

Журналісти зазначають, що на авіабазі Вайтмен у штаті Міссурі супутникові знімки не зафіксували жодного бомбардувальника-невидимки B-2. Водночас згідно із зображеннями Google, на авіабазі Дайєс у Техасі на відкритій місцевості помічено 16 бомбардувальників B-1.

Аналітики з безпеки попереджають про реальну і дедалі більшу загрозу нападу на територію США ракетами, схованими у стандартних транспортних контейнерах і запущеними з вантажних суден, пише видання.

"Нещодавня атака українських контейнерних безпілотників глибоко в Росії є суворим попередженням про те, що подібна дія з боку Китайської Народної Республіки також становить загрозу для Сполучених Штатів", – заявив капітан ВМС у відставці Джим Фанелл, колишній начальник розвідки Тихоокеанського флоту.

Журналісти звертають увагу, що у звіті Пентагону щодо військової потужності Китаю зазначається, що Пекін розробляє пускову установку, "що може поміститися в стандартний комерційний транспортний контейнер для прихованого використання YJ-18 на борту торгівельних суден".

Довідка YJ-18 – надзвукова ракета, що становить значну загрозу для військових кораблів і наземних цілей. Уперше вона була представлена у 2022 році на авіашоу в Чжухаї під назвою Контейнерна морська оборонна бойова система (CSDCS), що є аналогом російського комплексу Club-K. Система монтується в транспортному контейнері, може бути завантажена на кораблі й запускати різні типи китайських ракет. YJ-18 – надзвукова ракета, що становить значну загрозу для військових кораблів і наземних цілей. Уперше вона була представлена у 2022 році на авіашоу в Чжухаї під назвою Контейнерна морська оборонна бойова система (CSDCS), що є аналогом російського комплексу Club-K. Система монтується в транспортному контейнері, може бути завантажена на кораблі й запускати різні типи китайських ракет.

Очікується, що ці ракети будуть частиною мережі бойового управління, до якої входитимуть датчики на літаках, супутниках, радарах тощо. Інформація про ціль передаватиметься безпосередньо до зброї, що дозволить уражати порти, військові кораблі, логістичні об’єкти й літаки на території США.

Військові аналітики побоюються, що контейнерні ракети можуть бути використані для раптових ударів, аналогічних до операції "Павутина", проти військово-морських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Капітан Фанелл наголосив, що з огляду на значний обсяг контейнерів, які потрапляють до США з КНР без перевірки, ризик такої атаки слід сприймати серйозно. Такі удари можуть спричинити серйозну шкоду інфраструктурі: електромережі, системам зв’язку та транспорту.

Військова розвідка розглядає подібні атаки як ключовий елемент воєнного планування Китаю у випадку конфлікту через Тайвань.

Їхньою метою буде обмежити здатність США відповісти на вторгнення або напади на союзників у регіоні – включно з Гаваями та Західним узбережжям, зазначає видання.

"Це серйозний ризик, що вимагає перевірок мільйонів контейнерів із КНР на наших берегах", – підкреслив Фанелл.

Генерал Повітряних Сил США у відставці Глен ВанХерк також закликав до постійної пильності та креативного мислення в оборонній стратегії, оскільки супротивники "безумовно спробують використати поточні уразливості".