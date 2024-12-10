"Я не приму ни цента". Трамп обещает отказаться от президентской зарплаты и пенсии

Трамп остается одним из самых богатых людей в США, его состояние, по данным Forbes, оценивается в $2,3 млрд

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Robert)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что во время второй каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, в том числе от президентской зарплаты и пенсии.

Трамп объявил, что не будет получать президентскую зарплату, которая составляет $400 000 в год, а также откажется от пенсии на всю жизнь.

"Я не приму ни цента. Это мой вклад в уменьшение государственных расходов", — подчеркнул он, подчеркнув, что может стать первым президентом США, который не получит денег за свою работу, "разве что может Джордж Вашингтон".

Во время своего первого президентства Трамп уже отказывался от зарплаты, передавая деньги на благотворительность и разные программы, в частности, на охрану национальных парков.

Несмотря на это, Трамп остается одним из самых богатых людей в США, и его состояние, по данным Forbes, оценивается в $2,3 млрд.

В этом же интервью Трамп заявил, что планирует отменить гражданство по праву рождения, гарантируемое 14-й поправкой Конституции, уже в первый день своего президентства.

Еще пообещал в первый день вступления в должность помиловать участников протеста 6 января 2021 года.

А также заявил, что Украина, "вероятно", может ожидать, что не получит столько же военной помощи от США после его возвращения к власти.