"Должны положить этому конец". Трамп обещает отменить гражданство по праву рождения в США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отменить гражданство по праву рождения, гарантируемое 14-й поправкой Конституции, уже в первый день своего президентства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.
Трамп отметил, что для реализации этой идеи, возможно, придется изменить Конституцию, обратившись к американскому народу. Он выразил недовольство нынешней системой гражданства по рождению, назвав ее "смешной".
"Мы должны положить этому конец", – заявил Трамп, добавив, что, по его мнению, такая практика существует только в США, игнорируя примеры других стран, таких как Канада или Бразилия.
На вопрос, как именно он планирует изменить законодательство, ведь это право закреплено в 14-й поправке Конституции, Трамп ответил, что "намеревался сделать это через исполнительную власть".
14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, гарантирует гражданство всем, кто родился на территории США. Чтобы ее изменить, необходимо согласие трех четвертей штатов.