"Должны положить этому конец". Трамп обещает отменить гражданство по праву рождения в США

По мнению политика подобная практика существует только в его стране. Примеры других государств, таких как Канада или Бразилия, он проигнорировал

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отменить гражданство по праву рождения, гарантируемое 14-й поправкой Конституции, уже в первый день своего президентства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Трамп отметил, что для реализации этой идеи, возможно, придется изменить Конституцию, обратившись к американскому народу. Он выразил недовольство нынешней системой гражданства по рождению, назвав ее "смешной".

"Мы должны положить этому конец", – заявил Трамп, добавив, что, по его мнению, такая практика существует только в США, игнорируя примеры других стран, таких как Канада или Бразилия.

На вопрос, как именно он планирует изменить законодательство, ведь это право закреплено в 14-й поправке Конституции, Трамп ответил, что "намеревался сделать это через исполнительную власть".

14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, гарантирует гражданство всем, кто родился на территории США. Чтобы ее изменить, необходимо согласие трех четвертей штатов.

В этом же интервью Трамп пообещал в первый день вступления в должность помиловать участников протеста 6 января 2021 года.

Также он заявил, что Украина, "вероятно", может ожидать, что не получит столько же военной помощи от США после его возвращения к власти.