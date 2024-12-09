"Маємо покласти цьому край". Трамп обіцяє скасувати громадянство за правом народження у США

На думку обраного президента США, така практика існує лише в його країні. Приклади інших держав, таких як Канада чи Бразилія, він проігнорував

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує скасувати громадянство за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою Конституції, вже в перший день свого президентства. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу NBC News.

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Трамп зазначив, що для реалізації цієї ідеї, можливо, доведеться змінити Конституцію, звернувшись до американського народу. Він висловив невдоволення нинішньою системою громадянства за народженням, назвавши її "смішною".

"Ми повинні покласти цьому край", — заявив Трамп, додавши, що, на його думку, така практика існує лише в США, ігноруючи приклади інших країн, таких як Канада чи Бразилія.

На запитання, як саме він планує змінити законодавство, адже це право закріплене в 14-й поправці Конституції, Трамп відповів, що "збирався зробити це через виконавчу владу".

14-та поправка, ратифікована 1868 року, гарантує громадянство всім, хто народився на території США. Для її зміни необхідна згода трьох чвертей штатів.