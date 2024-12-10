"Я не прийму ані цента". Трамп обіцяє відмовитись від президентської зарплати та пенсії

Трамп залишається одним із найбагатших людей у США, його статки, за даними Forbes, оцінюються у $2,3 млрд

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Robert)

Обраний президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що під час другої каденції має намір відмовитися від усіх матеріальних пільг, зокрема від президентської зарплати та пенсії.

Трамп оголосив, що не буде отримувати президентську зарплату, яка становить $400 000 на рік, а також відмовиться від пенсії на все життя.

"Я не прийму ані цента. Це мій внесок у зменшення державних витрат", — підкреслив він, наголосивши, що може стати першим президентом США, який не отримає грошей за свою роботу, "хіба що, може, Джордж Вашингтон".

Під час свого першого президентства Трамп вже відмовлявся від зарплати, передаючи гроші на благодійність та різні програми, зокрема, на охорону національних парків.

Попри це, Трамп залишається одним із найбагатших людей у США, і його статки, за даними Forbes, оцінюються у $2,3 млрд.