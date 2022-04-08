Япония высылает восемь россиян, в том числе дипломатов

Япония вышлет восемь россиян, в том числе дипломатов. Об этом решении МИД страны сообщает Kyodo.

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В Токио заявили, что хотят этим поддержать намерения США и европейских стран усилить давление на Россию, чтобы остановить ее вторжение в Украину.

7 апреля Австрия объявила о высылке трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника Генерального консульства в Зальцбурге.

6 апреля Греция заявила о высылке 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации.

Ранее об объявлении российских дипломатических сотрудников персонами нон грата заявили дипломатическая служба Евросоюза, МИД Словении, Испания, Эстония, Латвия, Швеция, Дания и Италия. Франция выслала 35 российских дипломатов и еще 40 выслала Германия.

Сергей Бережной

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