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Яременко о "роли Украины" в трагедии MH17: Нам нечего переживать

Яременко о "роли Украины" в трагедии MH17: Нам нечего переживать - Фото
Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
09.10.2019, 14:45

По словам нардепа, мнение, что если бы Киев перекрыл все воздушные коридоры над Донбассом, катастрофа была бы невозможна, - "это не совсем правда"

Украине "нечего переживать", если следователи из Нидерландов рассмотрят ее "роль" в трагедии Боинга рейса МН17 комплексно - с учетом того, что Россия на день катастрофы также не закрыла небо в прилегающих районах. Так считает глава комитета Рады по международным отношениям Богдан Яременко.

По его мнению, по части содействия прозрачности расследования прошлая власть все делала правильно, и нынешняя "должна продолжать эту политику, и в том числе, если голландские следователи будут пытаться, скажем так, удовлетворить понятные эмоциональные потребности родственников жертв этой катастрофы".

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"Мы должны им помочь. Украина должна пойти на сотрудничество, как она делала и во всех остальных эпизодах. Это реально поможет... поставить точку в вопросе о том, что что бы ни делала Украина в те дни с точки зрения решений... не это стало причиной катастрофы. Не Украина запустила ракету и убила людей", - отметил нардеп Слуги народа.

Он добавил, что Украина в 2014-м постоянно повышала эшелон для гражданской авиации, реагируя на сбивания боевиками военных бортов.

"Какие бы меры мы ни приняли, они были бы недостаточными, потому что Россия может поставить своим нерегулярным формированиям Бук, и ничего не мешает им поставить и С-400, какой может сбивать самолеты от Черного моря до Курска", - сказал он.

Справка. Боинг рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвиненийБыли названы первые подозреваемыеПутин отказался признавать результаты расследования.

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