Юг и восток за Зеленского, запад и центр за Порошенко – экзитпол

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Согласно результатам национального экзитпола, кандидата в президенты Владимира Зеленского больше поддерживают в южных и восточных регионах Украины, действующего главу государства Петра Порошенко – на западе и в центре. Об этом сообщили на брифинге после оглашения данных экзитпола.

За Зеленского голосовали следующим образом: на западе – 21,8%; в центре – 28,5%; на юге – 42,1%, на востоке – 32,1%.

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За Порошенко: на западе – 25,8; в центре - 19,3%; на юге – 11,4%; на востоке - 9,4%.

За Юлию Тимошенко: на западе – 17,6%; центр – 17,4%; юг – 9,6%; восток – 7,4%.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

По итогам обработки 0,17% протоколов по всей стране на первом месте - Порошенко с 24,76%. На втором - Зеленский, у него 23,6%.

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