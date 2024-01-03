За 2023 год 14 млн украинцев вернулись домой. Это 99% выехавших за границу – Opendatabot

Разница между выехавшими и вернувшимися уменьшилась в 15 раз по сравнению с 2022 годом: тогда это были 2,2 млн

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

Почти все украинцы, выехавшие за границу в 2023 году, вернулись домой. Об этом говорится в исследовании OpenDataBot, которое ссылается на данные Госпогранслужбы.

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За неполный 2023 год из Украины выехали 14,1 млн человек, а вернулись 14 млн. То есть разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляет 142 000, указывают аналитики.

Всего за прошлый год было зафиксировано более 32 млн пересечений границы.

OpenDataBot отмечает, что разница между выехавшими и вернувшимися уменьшилась в 15 раз по сравнению с 2022 годом: тогда это были 2,2 млн.

Если в начале 2023 украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то уже с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель – +114 000 граждан и на август – +144 000 украинцев.

Инфографика: OpenDataBot

В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть некоторые исключения.

В августе 2022 года Зеленский заявлял, что запрет на выезд мужчин без военного опыта сохранится до конца военного положения.

23 января 2023-го СНБО запретил чиновникам ездить за границу в частных целях.

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