За блокировку морей Украине нужно запретить кораблям РФ заходить в порты США и ЕС – Хербст

В ответ на российскую блокировку Керченского пролива США и ЕС следовало бы запретить кораблям РФ заходить в американские и европейские порты. Как пишет Голос Америки, такую идею во время дискуссии YES об угрозах безопасности Украины и реакции мира подал директор евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

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По словам посла США в Украине в 2003–2006 годах, Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия и Канада "должны действовать сообща, заставив Москву заплатить цену" за нынешнюю эскалацию в Черном и Азовском морях.

"Давайте покажем Москве, что только потому, что она ослабила угрозу нового вторжения, безнаказанно тот новый уровень прессинга, который она сейчас оказывает на Украину на море, ей не пройдет", – сказал он.

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Он убежден, что Кремль нужно не увещевать, и предлагает эффективную схему отношений с РФ: "Чем решительнее мы будем реагировать на российские провокации и агрессию, тем меньше вероятность новых провокаций в будущем".

В апреле РФ объявила о закрытии части акваторий морей до октября для военных кораблей и судов других стран – якобы "для учений", чем в очередной раз грубо нарушила права на свободу судоходства и пытается узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, также участвовавший в дискуссии, призвал мир не позволять "безнаказанные действия России в регионе так, будто бы это ее двор, а Азовское море – озеро на ее территории".

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Евгений Пилипенко

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