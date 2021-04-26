После маневров Россия оставила в Черном море два боевых корабля Северного флота
После масштабных "учений" около Крыма и на захваченном полуострове, а также после объявленного отвода войск в пункты постоянной дислокации, Кремль оставил в Черном море два больших десантных корабля Северного флота. Об этом пишет со ссылкой на пресс-службу Севфлота РФ российское агентство Интерфакс.
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Речь идет об "Александре Отраковском" и "Кондопоге" проекта 775, которые, как выразились на флоте РФ, "продолжают действовать в акватории в соответствии с планами дальнего похода".
Источник отмечает, что 22 апреля во временно оккупированном Крыму прошел "основной этап учений" войск Южного военного округа и ВДВ РФ, где было задействовано "более 10 000 военных, 1200 единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения".
Ради этих маневров в Черное море зашли БДК Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. В Крым прибыли около 50 боевых самолетов.
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