За Скороход внесли залог в несколько миллионов, деньги "не нардепки"
За подозреваемую в деле о побуждении к даче взятки народного депутата Анну Скороход внесли залог. Об этом сообщил адвокат парламентария от депутатской группы "За майбутнє" Олег Бургела в комментарии Суспільному.
Речь идет о залоге объемом 3 028 000 грн. По словам адвоката, сумму внесли "третьи лица" еще 12 декабря после обеда. Он не уточнил, кто именно это сделал.
Ранее Скороход во время судебного заседания отмечала, что не имеет таких денег. Бургел уточнил, что внесенные средства "не нардепки".
Сейчас избранница находится в Киеве и носит электронный браслет. Также адвокат рассказал медиа, что уже обжаловал меру пресечения.
"Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", – сказал Бургел.
На 15 декабря в Высшем антикоррупционном суде запланировано относительно ареста имущества избранницы, анонсировал ее адвокат.
Правоохранители утверждают, что нардеп и ее сообщники за взятку в $250 000 предлагали предпринимателю организовать введение санкций Совета нацбезопасности и обороны против компании-конкурента. Скороход не признавала своей вины.
- В 2019 году нардеп была избрана в Раду от Слуги народа. Однако в ноябре того же года глава фракции СН Арахамия утверждал, что Скороход предлагала депутатам "материальную помощь". К нему обращались парламентарии с жалобами на то, что тогдашний гражданский муж Скороход якобы приходил на заседания комитета по энергетике и пытался их запугать, а также предлагал деньги. Руководитель "слуг" обвинил и саму Скороход в попытке подкупа депутатов.
- Однако нардеп заявляла о "политических преследованиях" из-за ее позиции, которая не совпадала с фракционной. В частности, она отказалась голосовать за открытие рынка земли.
- В июле 2020 года Скороход вошла в депутатскую группу "За майбутнє".
- В ноябре 2025-го BBC заявляло, что сразу пять действующих членов парламента засветились на "пленках Миндича", в том числе и Скороход.
