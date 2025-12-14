За Скороход внесли залог в несколько миллионов, деньги "не нардепки"

Залог объемом более чем 3 млн грн внесли за действующего депутата Верховной Рады, являющегося фигурантом коррупционного дела

Анна Скороход (Скриншот из видео)

За подозреваемую в деле о побуждении к даче взятки народного депутата Анну Скороход внесли залог. Об этом сообщил адвокат парламентария от депутатской группы "За майбутнє" Олег Бургела в комментарии Суспільному.

Речь идет о залоге объемом 3 028 000 грн. По словам адвоката, сумму внесли "третьи лица" еще 12 декабря после обеда. Он не уточнил, кто именно это сделал.

Ранее Скороход во время судебного заседания отмечала, что не имеет таких денег. Бургел уточнил, что внесенные средства "не нардепки".

Сейчас избранница находится в Киеве и носит электронный браслет. Также адвокат рассказал медиа, что уже обжаловал меру пресечения.

"Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", – сказал Бургел.

На 15 декабря в Высшем антикоррупционном суде запланировано относительно ареста имущества избранницы, анонсировал ее адвокат.

Правоохранители утверждают, что нардеп и ее сообщники за взятку в $250 000 предлагали предпринимателю организовать введение санкций Совета нацбезопасности и обороны против компании-конкурента. Скороход не признавала своей вины.