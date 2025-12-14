За Скороход внесли заставу у декілька мільйонів, гроші "не нардепки"

Заставу обсягом більш ніж 3 млн грн внесли за чинну депутатку Верховної Ради, що є фігурантом корупційної справи

Анна Скороход (Скриншот з відео)

За підозрювану у справі про підбурення до надання хабаря народну депутатку Анну Скороход внесли заставу. Про це повідомив адвокат парламентарки від депутатської групи "За майбутнє" Олег Бургела у коментарі Суспільному.

Йдеться про заставу обсягом 3 028 000 грн. За словами адвоката, суму внесли "треті особи" ще 12 грудня пообіді. Він не уточнив, хто саме це зробив.

Раніше Скороход під час судового засідання зазначала, що не має таких грошей. Бургел уточнив, що внесені кошти "не нардепки".

Зараз обраниця перебуває у Києві й носить електронний браслет. Також адвокат розповів медіа, що вже оскаржив запобіжний захід.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", – сказав Бургел.

На 15 грудня у Вищому антикорупційному суді заплановано щодо арешту майна обраниці, анонсував її адвокат.

Правоохоронці стверджують, що нардепка та її спільники за хабар у $250 000 пропонували підприємцю організувати введення санкцій Ради нацбезпеки та оборони проти компанії-конкурента. Скороход не визнавала своєї провини.