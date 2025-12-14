За Скороход внесли заставу у декілька мільйонів, гроші "не нардепки"
За підозрювану у справі про підбурення до надання хабаря народну депутатку Анну Скороход внесли заставу. Про це повідомив адвокат парламентарки від депутатської групи "За майбутнє" Олег Бургела у коментарі Суспільному.
Йдеться про заставу обсягом 3 028 000 грн. За словами адвоката, суму внесли "треті особи" ще 12 грудня пообіді. Він не уточнив, хто саме це зробив.
Раніше Скороход під час судового засідання зазначала, що не має таких грошей. Бургел уточнив, що внесені кошти "не нардепки".
Зараз обраниця перебуває у Києві й носить електронний браслет. Також адвокат розповів медіа, що вже оскаржив запобіжний захід.
"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", – сказав Бургел.
На 15 грудня у Вищому антикорупційному суді заплановано щодо арешту майна обраниці, анонсував її адвокат.
Правоохоронці стверджують, що нардепка та її спільники за хабар у $250 000 пропонували підприємцю організувати введення санкцій Ради нацбезпеки та оборони проти компанії-конкурента. Скороход не визнавала своєї провини.
- У 2019 році нардепка була обрана до Ради від Слуги народу. Однак у листопаді того ж року глава фракції СН Арахамія стверджував, що Скороход пропонувала депутатам "матеріальну допомогу". До нього зверталися парламентарі зі скаргами на те, що тодішній цивільний чоловік Скороход нібито приходив на засідання комітету з енергетики та намагався їх залякати, а також пропонував гроші. Керівник "слуг" звинуватив і саму Скороход у спробі підкупу депутатів.
- Натомість нардепка заявляла про "політичні переслідування" через її позицію, яка не збігалася з фракційною. Зокрема, вона відмовилася голосувати за відкриття ринку землі.
- У липні 2020 року Скороход увійшла до депутатської групи "За майбутнє".
- У листопаді 2025-го BBC заявляло, що одразу п'ять чинних членів парламенту засвітилися на "плівках Міндіча", зокрема й Скороход.
