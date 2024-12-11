За почти год Силы обороны получили более миллиона дронов. Минобороны обещает еще 100 000
FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Министерство обороны сообщило, что с начала 2024 года передало Силам обороны более миллиона беспилотников разных типов. К концу декабря планируется поставка еще 100 000 дронов.

За 11 месяцев ведомство отчиталось о передаче:

40 000 разведывательных мультироторных дронов, среди которых более 12 000 "ночных",

5000 разведывательных БпЛА самолетного типа, таких как Shark, "ГОР" и "Фурия",

6000 единиц ударных дронов глубинного поражения, среди которых Ан-196 "Февраль", Firepoint и другие,

2000 многоразовых ударных БпЛА, таких как Nemesis, "Летучая мышь", "Вампир", 5000 FPV-коптеров многоразового использования,

→ более миллиона FPV-дронов по заказу Минобороны в соответствии с нуждами боевых подразделений было передано Госспецсвязью.

До конца года планируется передать еще около 100 тысяч беспилотников, добавили в министерстве.

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