За почти год Силы обороны получили более миллиона дронов. Минобороны обещает еще 100 000
Министерство обороны сообщило, что с начала 2024 года передало Силам обороны более миллиона беспилотников разных типов. К концу декабря планируется поставка еще 100 000 дронов.
За 11 месяцев ведомство отчиталось о передаче:
→ 40 000 разведывательных мультироторных дронов, среди которых более 12 000 "ночных",
→ 5000 разведывательных БпЛА самолетного типа, таких как Shark, "ГОР" и "Фурия",
→ 6000 единиц ударных дронов глубинного поражения, среди которых Ан-196 "Февраль", Firepoint и другие,
→ 2000 многоразовых ударных БпЛА, таких как Nemesis, "Летучая мышь", "Вампир", 5000 FPV-коптеров многоразового использования,
→ более миллиона FPV-дронов по заказу Минобороны в соответствии с нуждами боевых подразделений было передано Госспецсвязью.
До конца года планируется передать еще около 100 тысяч беспилотников, добавили в министерстве.
- 19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский представил План стойкости в Верховной Раде. В частности, на 2025 год глава государства поручил изготовить 3000 ракет и не менее 30 000 дальнобойных дронов.
- 5 декабря министр обороны Умеров заявил, что союзники профинансируют часть из более чем 30 000 украинских дальнобойных дронов, которые планируют поставить в 2025 году.