За майже рік Сили оборони отримали понад мільйон дронів. Міноборони обіцяє ще 100 000

Загалом за 11 місяців 2024 року було передано понад мільйон дронів різних типів, серед них розвідувальні, ударні та FPV

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Міністерство оборони повідомило, що з початку 2024 року передало Силам оборони понад мільйон безпілотників різних типів. До кінця грудня планується постачання ще 100 000 дронів.

За 11 місяців відомство відзвітувало про передання:

→ 40 000 розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 "нічних",

→ 5000 розвідувальних БпЛА літакового типу, таких як Shark, "ГОР" і "Фурія",

→ 6000 одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші,

→ 2000 багаторазових ударних БпЛА, таких як Nemesis, "Кажан", "Вампір", 5000 FPV-коптерів багаторазового використання,

→ понад мільйон FPV-дронів на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів було передано Держспецзв'язком.

До кінця року планується передати ще близько 100 000 безпілотників, додали у міністерстві.