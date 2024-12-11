За майже рік Сили оборони отримали понад мільйон дронів. Міноборони обіцяє ще 100 000
Міністерство оборони повідомило, що з початку 2024 року передало Силам оборони понад мільйон безпілотників різних типів. До кінця грудня планується постачання ще 100 000 дронів.
За 11 місяців відомство відзвітувало про передання:
→ 40 000 розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 "нічних",
→ 5000 розвідувальних БпЛА літакового типу, таких як Shark, "ГОР" і "Фурія",
→ 6000 одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші,
→ 2000 багаторазових ударних БпЛА, таких як Nemesis, "Кажан", "Вампір", 5000 FPV-коптерів багаторазового використання,
→ понад мільйон FPV-дронів на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів було передано Держспецзв'язком.
До кінця року планується передати ще близько 100 000 безпілотників, додали у міністерстві.
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