За самолетом Путина, направляющимся на Аляску, следили более 160 000 человек. Борт садится
За полетом самолета Ту-214ПУ, на котором российский диктатор Владимир Путин направляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом, в режиме реального времени следят более 160 000 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.
Согласно данным сервиса, самолет вылетел из Магадана почти на час позже запланированного времени.
Соответственно, время прибытия в Анкоридж также изменилось. Вместо запланированных 09:07 (20:07 по Киеву) самолет должен приземлиться в 09:44 (20:44 по Киеву).
По состоянию на 20:15 по киевскому времени за перемещением самолета следили 162 000 пользователей.
По состоянию на 20:33 борт Путина заходил на посадку.
- Встреча Трампа с Путиным планируется в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже, штат Аляска.
- Они встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, которая использовалась для противостояния Советскому Союзу в разгар холодной войны и до сих пор играет важную роль в сдерживании России.
- Перед встречей с Трампом Путин заехал в Магадан.
