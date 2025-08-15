За самолетом Путина, направляющимся на Аляску, следили более 160 000 человек. Борт садится

Самолет российского диктатора направляется из Магадана в Анкоридж

Самолет Путина (Скриншот: FlightRadar)

За полетом самолета Ту-214ПУ, на котором российский диктатор Владимир Путин направляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом, в режиме реального времени следят более 160 000 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Согласно данным сервиса, самолет вылетел из Магадана почти на час позже запланированного времени.

Соответственно, время прибытия в Анкоридж также изменилось. Вместо запланированных 09:07 (20:07 по Киеву) самолет должен приземлиться в 09:44 (20:44 по Киеву).

По состоянию на 20:15 по киевскому времени за перемещением самолета следили 162 000 пользователей.

По состоянию на 20:33 борт Путина заходил на посадку.