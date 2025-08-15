За літаком Путіна, що прямує на Аляску, стежили понад 160 000 людей. Борт сідає

Борт російського диктатора прямує з Магадана до Анкориджа

Борт Путіна (Скриншот: FlightRadar)

За польотом літака Ту-214ПУ, на якому, як вважається, російський диктатор Володимир Путін прямує на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, у режимі реального часу стежать понад 160 000 людей. Про це свідчать дані сервісу FlightRadar.

Згідно з даними сервісу, літак вирушив з Магадана майже на годину пізніше запланованого.

Відповідно, час прибуття до Анкориджа теж змістився. Замість запланованих 09:07 (20:07 за Києвом) літак має приземлитися о 09:44 (20:44 за Києвом).

Станом на 20:15 за Києвом за переміщенням борта стежили 162 000 користувачів.

Станом на 20: 33 борт Путіна заходив на посадку.