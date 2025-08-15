За літаком Путіна, що прямує на Аляску, стежили понад 160 000 людей. Борт сідає
За польотом літака Ту-214ПУ, на якому, як вважається, російський диктатор Володимир Путін прямує на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, у режимі реального часу стежать понад 160 000 людей. Про це свідчать дані сервісу FlightRadar.
Згідно з даними сервісу, літак вирушив з Магадана майже на годину пізніше запланованого.
Відповідно, час прибуття до Анкориджа теж змістився. Замість запланованих 09:07 (20:07 за Києвом) літак має приземлитися о 09:44 (20:44 за Києвом).
Станом на 20:15 за Києвом за переміщенням борта стежили 162 000 користувачів.
Станом на 20: 33 борт Путіна заходив на посадку.
- Зустріч Трампа з Путіним запланована на 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) на Алясці, в місті Анкоридж.
- Вони зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон, яка використовувалася для протидії Радянському Союзу у розпал холодної війни й досі відіграє важливу роль у стримуванні Росії.
- Перед зустріччю із Трампом Путін завітав до Магадана.
