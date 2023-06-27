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За состояние укрытий в Украине будет отвечать глава Минстратегпрома Камышин

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 17:28
За состояние укрытий в Украине будет отвечать глава Минстратегпрома Камышин - Фото
Александр Камышин (Фото: Мінстратегпром)

За надлежащее состояние укрытий по всей Украине будет отвечать министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Об этом министр написал в Telegram.

"Сегодня в Кабмине принял задачу координировать и контролировать приведение укрытий в надлежащее состояние", – написал Камышин.

Министр уточнил, что за функционирование и доступность укрытий по-прежнему отвечают местные власти.

Он отметил, что СНБО признал укрытия объектами стратегического значения для гражданской защиты населения.

"Моя задача – организовать работу ответственных руководителей для приведения наших укрытий в порядок", – добавил министр.

  • Проверка укрытий началась после того, как в Киеве от обломков сбитой российской ракеты у закрытого убежища погибли люди.
  • Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.
  • 23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем было укрытие и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичных властей".
  • По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".
  • Кабинет министров решил объявить выговор Кличко и Попко, а также уволить глав двух районов Киева.

Читайте также: Нокаут. Трагедия с укрытием закончила шаткое перемирие Зеленского и Кличко: кто победит

Наталья Медведева
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