За состояние укрытий в Украине будет отвечать глава Минстратегпрома Камышин
27.06.2023, 17:28
Александр Камышин (Фото: Мінстратегпром)
За надлежащее состояние укрытий по всей Украине будет отвечать министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Об этом министр написал в Telegram.
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"Сегодня в Кабмине принял задачу координировать и контролировать приведение укрытий в надлежащее состояние", – написал Камышин.
Министр уточнил, что за функционирование и доступность укрытий по-прежнему отвечают местные власти.
Он отметил, что СНБО признал укрытия объектами стратегического значения для гражданской защиты населения.
"Моя задача – организовать работу ответственных руководителей для приведения наших укрытий в порядок", – добавил министр.
- Проверка укрытий началась после того, как в Киеве от обломков сбитой российской ракеты у закрытого убежища погибли люди.
- Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.
- 23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем было укрытие и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичных властей".
- По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".
- Кабинет министров решил объявить выговор Кличко и Попко, а также уволить глав двух районов Киева.
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