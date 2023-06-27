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За стан укриттів в Україні відповідатиме голова Мінстратегпрому Камишін

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 17:28
За стан укриттів в Україні відповідатиме голова Мінстратегпрому Камишін - Фото
Олександр Камишін (Фото: Мінстратегпром)

За належний стан укриттів по всій Україні відповідатиме міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Про це міністр написав у Telegram.

"Сьогодні у Кабміні прийняв завдання координувати та контролювати приведення укриттів у належний стан", – написав Камишін.

Міністр уточнив, що за функціонування та доступність укриттів, як і раніше, відповідає місцева влада.

Він зазначив, що РНБО визнала укриття об'єктами стратегічного значення для цивільного захисту населення.

"Моє завдання – організувати роботу відповідальних керівників для приведення наших укриттів до ладу", – додав міністр.

  • Перевірка укриттів розпочалася після того, як у Києві від уламків збитої російської ракети біля закритого притулку загинули люди.
  • Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.
  • 23 червня відбулося засідання РНБО, однією з тем було укриття та результати перевірок. Данилов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".
  • За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".
  • Кабінет міністрів вирішив оголосити догану Кличку та Попку, а також звільнити голів двох районів Києва.

Читайте також: Нокаут. Трагедія з укриттям закінчила хитке перемир'я Зеленського та Кличка: хто переможе

Наталія Медведєва
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МінстратегпромОлександр Камишінукриття
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