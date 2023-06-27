За стан укриттів в Україні відповідатиме голова Мінстратегпрому Камишін

За належний стан укриттів по всій Україні відповідатиме міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Про це міністр написав у Telegram.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Сьогодні у Кабміні прийняв завдання координувати та контролювати приведення укриттів у належний стан", – написав Камишін.

Міністр уточнив, що за функціонування та доступність укриттів, як і раніше, відповідає місцева влада.

Він зазначив, що РНБО визнала укриття об'єктами стратегічного значення для цивільного захисту населення.

"Моє завдання – організувати роботу відповідальних керівників для приведення наших укриттів до ладу", – додав міністр.

Перевірка укриттів розпочалася після того, як у Києві від уламків збитої російської ракети біля закритого притулку загинули люди.

Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.

23 червня відбулося засідання РНБО, однією з тем було укриття та результати перевірок. Данилов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".

За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".

Кабінет міністрів вирішив оголосити догану Кличку та Попку, а також звільнити голів двох районів Києва.

Читайте також: Нокаут. Трагедія з укриттям закінчила хитке перемир'я Зеленського та Кличка: хто переможе

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.