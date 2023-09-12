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За сутки Силы обороны ликвидировали 550 оккупантов и 33 артиллерийских системы – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 08:19
За сутки Силы обороны ликвидировали 550 оккупантов и 33 артиллерийских системы – Генштаб - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)

Армия России за 11 сентября потеряла 550 военных, 33 артиллерийские системы, восемь танков и 11 бронемашин. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 269 760 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра 12 сентября 2023 года оккупанты потеряли:

→ личного состава ликвидировано – около 269 760 (+550) человек,
→ танков – 4568 (+8),
→ боевых бронированных машин – 8778 (+11),
→ артиллерийских систем – 5872 (+33),
→ РСЗО – 764 (+4),
→ средств ПВО – 515 (+3),
→ самолетов – 315 (0),
→ вертолетов – 316 (0),
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 4645 (+17),
→ крылатых ракет – 1455 (0),
→ кораблей/катеров – 19 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 8413 (+43),
→ спецтехники – 881 (+4).

Военные потери армии РФ на 12 сентября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

  • По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются прорваться в районах Купянска, Бахмута и Донецка, а также контратакуют в Запорожской области. 
  • Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.

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Сергей Бережной
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