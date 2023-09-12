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За добу Сили оборони ліквідували 550 окупантів та 33 артилерійські системи – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 08:19
За добу Сили оборони ліквідували 550 окупантів та 33 артилерійські системи – Генштаб - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - скриншот із відео)

Армія Росії за 11 вересня втратила 550 військових, 33 артилерійські системи, вісім танків та 11 бронемашин. З початку повномасштабної війни в Україні знищено 269 760 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку 12 вересня 2023 року окупанти втратили:

→ особового складу ліквідовано – близько 269 760 (+550) осіб,
→ танків – 4568 (+8),
→ бойових броньованих машин – 8778 (+11),
→ артилерійських систем – 5872 (+33),
→ РСЗВ – 764 (+4),
→ засобів ППО – 515 (+3),
→ літаків – 315 (0),
→ гелікоптерів – 316 (0),
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17),
→ крилатих ракет – 1455 (0),
→ кораблів/катерів – 19 (0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43),
→ спецтехніки – 881 (+4).

Военные потери армии РФ на 12 сентября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

  • За даними Генштабу, російські окупанти намагаються прорватися в районах Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також контратакують у Запорізькій області.
  • Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках та мають успіхи, повідомили у Генштабі.

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Сергій Бережний
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