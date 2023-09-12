За добу Сили оборони ліквідували 550 окупантів та 33 артилерійські системи – Генштаб

Армія Росії за 11 вересня втратила 550 військових, 33 артилерійські системи, вісім танків та 11 бронемашин. З початку повномасштабної війни в Україні знищено 269 760 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку 12 вересня 2023 року окупанти втратили:

→ особового складу ліквідовано – близько 269 760 (+550) осіб,

→ танків – 4568 (+8),

→ бойових броньованих машин – 8778 (+11),

→ артилерійських систем – 5872 (+33),

→ РСЗВ – 764 (+4),

→ засобів ППО – 515 (+3),

→ літаків – 315 (0),

→ гелікоптерів – 316 (0),

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17),

→ крилатих ракет – 1455 (0),

→ кораблів/катерів – 19 (0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43),

→ спецтехніки – 881 (+4).

За даними Генштабу, російські окупанти намагаються прорватися в районах Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також контратакують у Запорізькій області.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках та мають успіхи, повідомили у Генштабі.

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