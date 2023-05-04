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Задержан вице-мэр Вознесенска. СБУ заявила о схеме хищения денег на оборонные товары

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 21:14
Задержан вице-мэр Вознесенска. СБУ заявила о схеме хищения денег на оборонные товары - Фото
Фoто - CБУ

Чиновники Вознесенского городского совета в Николаевской области подозреваются в хищении денег на закупки оборонной продукции, задержан, в том числе, вице-мэр. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и Служба безопасности Украины.

СБУ заявила, что разоблачила схему присвоения денег на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области.

По данным следствия, к организации сделки причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной общины. Он якобы привлек к "схеме" двух своих подчиненных – должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также председателя местного благотворительного фонда.

В СБУ заявили, что фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств во время публичных закупок оборонной продукции. Правоохранители оценили ущерб почти в 1 млн грн и нашли во время обысков более 1 млн грн.

Задержан вице-мэр Вознесенска. СБУ заявила о схеме хищения денег на оборонные товары

Как сообщили в прокуратуре, подозреваемые якобы обеспечили проведение исполнительным комитетом Вознесенского горсовета закупки транспортных средств – полуприцепов по завышенным ценам. При этом они не использовали систему Prozorro.

Задержан вице-мэр Вознесенска. СБУ заявила о схеме хищения денег на оборонные товары

Первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители не называют имен подозреваемых, но на сайте Вознесенской городской территориальной общины указано, что первым заместителем мэра является Андрей Жуков.

Задержан вице-мэр Вознесенска. СБУ заявила о схеме хищения денег на оборонные товары
Оксана Житнюк
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