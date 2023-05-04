Задержан вице-мэр Вознесенска. СБУ заявила о схеме хищения денег на оборонные товары
Чиновники Вознесенского городского совета в Николаевской области подозреваются в хищении денег на закупки оборонной продукции, задержан, в том числе, вице-мэр. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и Служба безопасности Украины.
СБУ заявила, что разоблачила схему присвоения денег на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области.
По данным следствия, к организации сделки причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной общины. Он якобы привлек к "схеме" двух своих подчиненных – должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также председателя местного благотворительного фонда.
В СБУ заявили, что фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств во время публичных закупок оборонной продукции. Правоохранители оценили ущерб почти в 1 млн грн и нашли во время обысков более 1 млн грн.
Как сообщили в прокуратуре, подозреваемые якобы обеспечили проведение исполнительным комитетом Вознесенского горсовета закупки транспортных средств – полуприцепов по завышенным ценам. При этом они не использовали систему Prozorro.
Первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.
Правоохранители не называют имен подозреваемых, но на сайте Вознесенской городской территориальной общины указано, что первым заместителем мэра является Андрей Жуков.
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