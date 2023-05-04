Задержан вице-мэр Вознесенска. СБУ заявила о схеме хищения денег на оборонные товары

Чиновники Вознесенского городского совета в Николаевской области подозреваются в хищении денег на закупки оборонной продукции, задержан, в том числе, вице-мэр. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и Служба безопасности Украины.

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СБУ заявила, что разоблачила схему присвоения денег на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области.

По данным следствия, к организации сделки причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной общины. Он якобы привлек к "схеме" двух своих подчиненных – должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также председателя местного благотворительного фонда.

В СБУ заявили, что фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств во время публичных закупок оборонной продукции. Правоохранители оценили ущерб почти в 1 млн грн и нашли во время обысков более 1 млн грн.

Как сообщили в прокуратуре, подозреваемые якобы обеспечили проведение исполнительным комитетом Вознесенского горсовета закупки транспортных средств – полуприцепов по завышенным ценам. При этом они не использовали систему Prozorro.

Первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители не называют имен подозреваемых, но на сайте Вознесенской городской территориальной общины указано, что первым заместителем мэра является Андрей Жуков.

31 января 2023 года Резников обещал вернуть общественный контроль над закупками Минобороны вещей и питания.

1 февраля экс-председатель департамента закупок Минобороны получил подозрение за некачественные бронежилеты.

2 февраля СБУ заявила о разоблачении руководства Сумской ОВА в хищении денег на восстановление.

3 февраля СБУ заявила, что разоблачила масштабные схемы хищения госсредств, которые были выделены на продовольственное обеспечение Сил обороны. Сумма ущерба составила более 119,5 млн грн.

Оксана Житнюк

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