Задержание Саакашвили на границе. Расследование против пограничников завершено

Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)

Досудебное расследование в отношении пограничников, причастных к задержанию Михаила Саакашвили во время перемещения в Польшу, завершено. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что двум бывшим должностным лицам Госпогранслужбы инкриминируется превышение власти или служебных полномочий (ч.2 ст.365 УК).

По данным следствия, экс-чиновники причастны к организации и осуществлению в 2018 году незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу.

Сообщается, что расследование продолжается против других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к этому делу.

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