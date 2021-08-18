Захват Афганистана повлияет на безопасность и ситуацию с мигрантами в Украине – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что захват власти в Афганистане боевиками Талибана повлияет на ситуацию с безопасностью и мигрантами в Украине. Об этом он сообщил Украина 24.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир является достаточно глобализированным, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине", – говорит Данилов.
По его словам, виной этому могут стать действия России и Беларуси, которые влияют на миграционную ситуацию в странах-партнерах ЕС.
Секретарь СНБО подчеркивает: представители Украины не понимают, почему "цивилизованный мир" не был готов к захвату Афганистана.
"Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", – сказал он.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул. Тысячи местных заполнили аэропорт столицы Афганистана, откуда западные страны эвакуировали дипломатический персонал. Самые отчаянные пытались улететь снаружи самолета.
- Утром 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. Вечером в тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что из Кабула не может вылететь другой самолет с украинцами.
- 17 августа выяснилось, что талибы заблокировали 12 украинцев на военной базе в Афганистане. МИД о них знает и говорит, что всего из страны хотят вылететь около 120 граждан Украины.
Читайте также: Минобороны отправило самолет в Афганистан. Для эвакуации украинцев надо решить три задачи
Комментарии