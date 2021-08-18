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Захват Афганистана повлияет на безопасность и ситуацию с мигрантами в Украине – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 13:07
Захват Афганистана повлияет на безопасность и ситуацию с мигрантами в Украине – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что захват власти в Афганистане боевиками Талибана повлияет на ситуацию с безопасностью и мигрантами в Украине. Об этом он сообщил Украина 24.

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"Ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир является достаточно глобализированным, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине", – говорит Данилов.

По его словам, виной этому могут стать действия России и Беларуси, которые влияют на миграционную ситуацию в странах-партнерах ЕС. 

Секретарь СНБО подчеркивает: представители Украины не понимают, почему "цивилизованный мир" не был готов к захвату Афганистана.

"Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", – сказал он.

Читайте также: Минобороны отправило самолет в Афганистан. Для эвакуации украинцев надо решить три задачи 

Станислав Стороженко
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Афганистан талибан снбо миграция Алексей Данилов
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