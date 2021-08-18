Захват Афганистана повлияет на безопасность и ситуацию с мигрантами в Украине – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что захват власти в Афганистане боевиками Талибана повлияет на ситуацию с безопасностью и мигрантами в Украине. Об этом он сообщил Украина 24.

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"Ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир является достаточно глобализированным, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине", – говорит Данилов.

По его словам, виной этому могут стать действия России и Беларуси, которые влияют на миграционную ситуацию в странах-партнерах ЕС.

Секретарь СНБО подчеркивает: представители Украины не понимают, почему "цивилизованный мир" не был готов к захвату Афганистана.

"Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", – сказал он.

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Станислав Стороженко

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