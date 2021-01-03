Заказывать российскую вакцину-новичок нерационально – Медзакупивли

Заказывать российскую вакцину-новичок Sputnik V по меньшей мере нерационально. Об этом написал в Facebook гендиректор госпредприятия Медзакупивли Украины Арсен Жумадилов.

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Он указал на сомнительность процесса разработки и испытаний этой вакцины-кандидата: "Московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. При этом с третьей фазы он до сих пор не вышел с обнародованными результатами".

Жумадилов отметил, что было бы невежеством полагаться в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны на государственную российскую компанию в условиях войны РФ против Украины.

Гендиректор Медзакупивли подчеркнул, что в сегменте векторных вакцин, которой является и российская вакцина-кандидат, работают 18 производителей по всему миру. Среди них AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританией.

"То есть пока для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", – резюмировал Жумадилов.

29 декабря 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса – гибридное оружие РФ против Украины.

1 января 2021 года появилась информация, что харьковская фармацевтическая компания Биолек якобы подала заявку в Минздрав на регистрацию в Украине вакцины из РФ Sputnik V. Главный санврач Виктор Ляшко опровергнул это, написав, что слухи не соответствуют действительности.

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Наталия Медведева

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