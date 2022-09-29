Залужный созвонился с командующим ВС США в Европе. Получил заверения в поддержке
29.09.2022, 17:42
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом сообщается в Facebook Залужного.
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Стороны обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям Украины в вооружении.
Залужный поделился с генералом Каволи видением Генштаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в РФ.
"Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", – написал Залужный.
- Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- Президент Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, но признает – риски есть. НАТО доносит до России последствия применения ядерного оружия.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают ядерные угрозы Путина.
- 22 сентября в ГУР предупредили, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Это опасно для Восточной Европы.
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