Залужный созвонился с командующим ВС США в Европе. Получил заверения в поддержке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом сообщается в Facebook Залужного.

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Стороны обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям Украины в вооружении.

Залужный поделился с генералом Каволи видением Генштаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в РФ.

"Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", – написал Залужный.

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Вадим Ребрина

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