Залужный: США рискуют потерять статус лидера в случае приостановки помощи Украине

Приостановка помощи Украине также может втянуть США в "два новых театра военных действий"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В случае дальнейшего сокращения поддержки Украины со стороны США они рискуют де-факто утратить позицию "лидирующей мировой силы". Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в статье для Украинской правды.

По его словам, потеря четкой позиции Вашингтона все чаще используется в своих интересах геополитической осью Россия – Москва, в частности, для ослабления трансатлантического единства и попыток переформатировать мировой порядок.

Он отметил, что речь идет о сокращении военной поддержки Украины, что определенным образом стимулирует Россию к более активным боевым действиям, а ее союзников, в частности Китай, к реализации глобальных амбиций стать ведущей мировой силой.

"Особенно это касается Тайваня и получения возможности отрезать логистические пути через Малаккский пролив, а также ряда других действий", – отметил Залужный.

Он также предупредил, что с учетом последних ударов по объектам в Иране Соединенные Штаты могут получить одновременно два новых театра военных действий на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Стоимость прямого участия американских войск в этих конфликтах будет значительно выше, чем помощь Украине. Их можно остановить, если США продемонстрируют силу – именно через поддержку Украины", – резюмировал Залужный.