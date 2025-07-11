Залужный: США рискуют потерять статус лидера в случае приостановки помощи Украине
В случае дальнейшего сокращения поддержки Украины со стороны США они рискуют де-факто утратить позицию "лидирующей мировой силы". Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в статье для Украинской правды.
По его словам, потеря четкой позиции Вашингтона все чаще используется в своих интересах геополитической осью Россия – Москва, в частности, для ослабления трансатлантического единства и попыток переформатировать мировой порядок.
Он отметил, что речь идет о сокращении военной поддержки Украины, что определенным образом стимулирует Россию к более активным боевым действиям, а ее союзников, в частности Китай, к реализации глобальных амбиций стать ведущей мировой силой.
"Особенно это касается Тайваня и получения возможности отрезать логистические пути через Малаккский пролив, а также ряда других действий", – отметил Залужный.
Он также предупредил, что с учетом последних ударов по объектам в Иране Соединенные Штаты могут получить одновременно два новых театра военных действий на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Стоимость прямого участия американских войск в этих конфликтах будет значительно выше, чем помощь Украине. Их можно остановить, если США продемонстрируют силу – именно через поддержку Украины", – резюмировал Залужный.
- 8 июля после временной приостановки помощи Пентагон объявил, что США направят Украине дополнительное оружие в рамках военной помощи, что позже подтвердил и Трамп.
- 10 июля президент Зеленский заявил, что Украина и США работают над тем, чтобы оружие поступало вовремя. Он также сообщил, что Киев намерен закупить вооружение у союзников, в частности, за системы Patriot готовы заплатить две страны.
- Associated Press сообщило, что в Украину уже направляется оружие по указанию Трампа – высокоточные ракеты GMLRS и 155-мм снаряды. Но неизвестно, когда именно начались перевозки оружия.