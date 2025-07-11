Залужний: США ризикують втратити статус світового лідера у разі призупинення допомоги Україні

Призупинення допомоги Україні також може втягнути США у "два нові театри воєнних дій"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

У разі подальшого згортання підтримки України США ризикують де-факто втратити позицію "лідируючої світової сили". Про це розповів посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у статті для Української правди.

За його словами, втрата чіткої позиції Вашингтона дедалі очевидніше використовується геополітичною віссю Росія – Китай, зокрема для послаблення трансатлантичної єдності та спроб переформатувати світовий порядок.

Він зазначив, що йдеться про скорочення військової підтримки України, що певним чином стимулює Росію до активніших бойових дій, а її союзників, зокрема Китай, до реалізації глобальних амбіцій стати провідною світовою силою.

"Особливо це стосується Тайваню та отримання можливості відрізати логістичні шляхи через Малаккську протоку, а також низки інших дій", – зауважив Залужний.

Він також попередив, що з урахуванням останніх ударів по об'єктах в Ірані Сполучені Штати можуть отримати одночасно два нові театри воєнних дій на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

"Вартість прямої участі американських військ у цих конфліктах буде значно вищою, ніж допомога Україні. Їх можна зупинити, якщо США продемонструють силу – саме через підтримку України", – підсумував Залужний.