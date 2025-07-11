Залужний: США ризикують втратити статус світового лідера у разі призупинення допомоги Україні
У разі подальшого згортання підтримки України США ризикують де-факто втратити позицію "лідируючої світової сили". Про це розповів посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у статті для Української правди.
За його словами, втрата чіткої позиції Вашингтона дедалі очевидніше використовується геополітичною віссю Росія – Китай, зокрема для послаблення трансатлантичної єдності та спроб переформатувати світовий порядок.
Він зазначив, що йдеться про скорочення військової підтримки України, що певним чином стимулює Росію до активніших бойових дій, а її союзників, зокрема Китай, до реалізації глобальних амбіцій стати провідною світовою силою.
"Особливо це стосується Тайваню та отримання можливості відрізати логістичні шляхи через Малаккську протоку, а також низки інших дій", – зауважив Залужний.
Він також попередив, що з урахуванням останніх ударів по об'єктах в Ірані Сполучені Штати можуть отримати одночасно два нові театри воєнних дій на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
"Вартість прямої участі американських військ у цих конфліктах буде значно вищою, ніж допомога Україні. Їх можна зупинити, якщо США продемонструють силу – саме через підтримку України", – підсумував Залужний.
- 8 липня після тимчасового призупинення допомоги Пентагон оголосив, що США відправлять Україні додаткову зброю у межах військової допомоги, що згодом підтвердив і Трамп.
- 10 липня президент Зеленський заявив, що Україна та США працюють над тим, аби зброя надходила вчасно. Він також повідомив, що Київ має намір купити озброєння у союзників, зокрема системи Patriot – за них готові заплатити дві країни.
- Associated Press повідомило, що в Україну вже їде озброєння за вказівкою Трампа – високоточні ракети GMLRS та 155-мм снаряди. Але невідомо, коли саме почалися перевезення зброї.