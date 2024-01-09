Залужный не получил от Запада того, что просил. Это позор для Конгресса — генерал США
Западные партнеры не отреагировали на список потребностей, которые озвучил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщил американский генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в передаче Välisilm, цитирует его ERR.
По его словам, на уровне правительств запросы Залужного остались без ответа.
"Это позор для нашего Конгресса, что они отказались от своей ответственности. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен в этом месяце или в начале февраля. Если наше правительство и Конгресс откажутся от своей ответственности, то это будет подарком Кремлю", — сказал Ходжес.
Он отметил, что Украина в любом случае продолжит воевать, но Запад "проиграет по-крупному", если не поможет Киеву победить в войне.
"Китайцы сейчас наблюдают за действиями России. Китайцы также наблюдают за тем, что делает Иран посредством ХАМАС, хуситов и Хезболлы", — заявил военный.
Генерал подчеркнул, что неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.
"Наша неудача в Украине будет иметь глобальные последствия", — резюмировал он.
- Из-за дефицита необходимого вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время РФ увеличила плотность огня гаубицами Д-1 и Д-20 и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий.
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