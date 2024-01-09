Залужный не получил от Запада того, что просил. Это позор для Конгресса — генерал США

Ходжес заявил, что на уровне правительств Запад не отреагировал на потребности Украины, которые озвучил Залужный

Бен Ходжес (Фото: посольство США)

Западные партнеры не отреагировали на список потребностей, которые озвучил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщил американский генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в передаче Välisilm, цитирует его ERR.

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По его словам, на уровне правительств запросы Залужного остались без ответа.

"Это позор для нашего Конгресса, что они отказались от своей ответственности. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен в этом месяце или в начале февраля. Если наше правительство и Конгресс откажутся от своей ответственности, то это будет подарком Кремлю", — сказал Ходжес.

Он отметил, что Украина в любом случае продолжит воевать, но Запад "проиграет по-крупному", если не поможет Киеву победить в войне.

"Китайцы сейчас наблюдают за действиями России. Китайцы также наблюдают за тем, что делает Иран посредством ХАМАС, хуситов и Хезболлы", — заявил военный.

Генерал подчеркнул, что неспособность Запада предотвратить атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины придает смелости Ирану, Северной Корее и Китаю.

"Наша неудача в Украине будет иметь глобальные последствия", — резюмировал он.

Недавно Залужный написал эссе для журнала The Economist, в котором заявил, что глубокого и красивого прорыва позиций России, скорей всего, не будет. Как и во время Первой мировой войны, стороны достигли предела технологий, которые ставят их в тупик – война переходит в позиционную фазу. Для Украины это – ловушка. Чтобы выйти из нее, Украине нужен технологический прорыв. Подробнее читайте по ссылке

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