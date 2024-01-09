Залужний не отримав від Заходу того, що просив. Це ганьба для Конгресу — генерал США

Годжес заявив, що на рівні урядів Захід не відреагував на потреби України, які озвучив Залужний

Бен Годжес (Фото: посольство США)

Західні партнери не відреагували на список потреб, які озвучив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Про це повідомив американський генерал і колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес у передачі Välisilm, цитує його ERR.

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За його словами, на рівні урядів запити Залужного залишилися без відповіді.

"Це ганьба для нашого Конгресу, що вони відмовилися від своєї відповідальності. Я сподіваюся, що це питання буде розв'язано цього місяця або на початку лютого. Якщо наш уряд та Конгрес відмовляться від своєї відповідальності, то це буде подарунком Кремлю", – сказав Годжес.

Він зазначив, що Україна у будь-якому разі продовжить воювати, але Захід "програє по-великому", якщо не допоможе Києву перемогти у війні.

"Китайці зараз спостерігають за діями Росії. Китайці також спостерігають за тим, що робить Іран за допомогою ХАМАС, хуситів та Хезболли", – заявив військовий.

Генерал підкреслив, що нездатність Заходу запобігти атакам РФ на цивільну інфраструктуру України надає сміливості Ірану, Північній Кореї та Китаю.

"Наша невдача в Україні матиме глобальні наслідки", – резюмував він.

Нещодавно Залужний написав есе для журналу The Economist, в якому заявив, що глибокого та красивого прориву позицій Росії, швидше за все, не буде. Як і під час Першої світової війни, сторони досягли межі технологій, які ставлять їх у глухий кут – війна переходить у позиційну фазу. Для України це пастка. Щоб вийти з неї, Україні потрібний технологічний прорив. Докладніше читайте за посиланням

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