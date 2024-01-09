Залужний не отримав від Заходу того, що просив. Це ганьба для Конгресу — генерал США
Західні партнери не відреагували на список потреб, які озвучив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Про це повідомив американський генерал і колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес у передачі Välisilm, цитує його ERR.
За його словами, на рівні урядів запити Залужного залишилися без відповіді.
"Це ганьба для нашого Конгресу, що вони відмовилися від своєї відповідальності. Я сподіваюся, що це питання буде розв'язано цього місяця або на початку лютого. Якщо наш уряд та Конгрес відмовляться від своєї відповідальності, то це буде подарунком Кремлю", – сказав Годжес.
Він зазначив, що Україна у будь-якому разі продовжить воювати, але Захід "програє по-великому", якщо не допоможе Києву перемогти у війні.
"Китайці зараз спостерігають за діями Росії. Китайці також спостерігають за тим, що робить Іран за допомогою ХАМАС, хуситів та Хезболли", – заявив військовий.
Генерал підкреслив, що нездатність Заходу запобігти атакам РФ на цивільну інфраструктуру України надає сміливості Ірану, Північній Кореї та Китаю.
"Наша невдача в Україні матиме глобальні наслідки", – резюмував він.
- Через дефіцит необхідного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню гаубицями Д-1 і Д-20 і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснополь", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може збільшити кількість авіації до восьми дивізій.
Читайте також: Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей