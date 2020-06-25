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Заместитель министра образования подал в отставку

Заместитель министра образования подал в отставку - Фото
Егор Стадный (фото - facebook.com/j.stadny)
25.06.2020, 20:10

Егор Стадный не назвал причину такого решения, но поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев в министерстве

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook.

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Стадный не назвал причину такого решения, но поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев в министерстве и призвал их не терять веры в возможность качественных изменений.

"Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами!" - написал Стадный.

Сегодня исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

  • 6 июня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что на должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — Шкарлет. На реплику о том, что он бывший регионал, Зеленский ответил, что "тогда всех учителей загоняли в Партию регионов".
  • 17 июня премьер премьер Шмыгаль внес кандидатуру Шкарлета в Раду.
  • 18 июня стало известно, что Зеленский просил фракцию СН проголосовать за Шкарлета.
  • 19 июня стало известно, что Шкарлета могут назначить и.о. министра без утверждения Радой, поскольку за его кандидатуру не нашлись голоса во фракции Слуга народа.
Вадим Ребрина
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