Заместитель министра образования подал в отставку

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook.
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Стадный не назвал причину такого решения, но поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев в министерстве и призвал их не терять веры в возможность качественных изменений.
"Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами!" - написал Стадный.
Сегодня исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.