Заместитель Супрун подала в отставку - уходит к Вакарчуку

Ольга Стефанишина (фото - facebook.com/GolosZmin)

Сегодня, 7 июня, заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина подала заявление на увольнение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В пресс-службе партии Святослава Вакарчука Голос написали, что Стефанишина будет баллотироваться в парламент. "Более 15 лет Ольга борется за то, чтобы украинцы имели равный доступ к качественным медуслуг и лекарствам. Сначала в общественном секторе, затем в реформаторской команде Минздрава, а уже вскоре - в парламенте. Именно Ольга помогала очистить от коррупции систему государственных закупок лекарств. Для бюджета это сэкономило 40% государственных средств", - заявили в Голосе.

Стефанишину назначили на должность замминистра в 2018 году. Она отвечала за направления евроинтеграции и закупок лекарственных средств. Замминистра работала над расширением доступа пациентов к лечению, а также выполнением ключевых обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о планах после работы в министерстве. Она заявила, что ее команда готова помочь новым людям реформировать медицину.

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