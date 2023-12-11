Заморозка активов и запрет на въезд в ЕС: санкции против производителей иранских дронов

ЕС ввел санкции против лиц и организаций Ирана, причастных к разработке и производству БпЛА, которые используются в российско-украинской войне

Shahed-136 (Фото: скриншот)

ЕС ввел санкции против шести физических и пяти юридических лиц в связи с военной поддержкой Ираном войны России против Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.

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Санкции были введены против лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, используемых Россией против Украины, говорится в заявлении.

В санкционный список попали:

→ Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, его заместитель и главный ученый;

→ компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;

→ компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;

→ компания Sarmad Electronic Sepahan Company, предлагающая услуги аэрокосмического инжиниринга;

→ компании, которые помогают Силам "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БпЛА (Kimia Part Sivan Company).

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В Совете ЕС отметили, что активы этих компаний будут заморожены, а членам этих компаний будет запрещен въезд в страны ЕС.

28 сентября 2023 года президент Зеленский заявил, что у Украины пока нет информации о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.

14 ноября сообщалось, что Россия продолжает строить завод по производству иранских дронов Shahed, однако западные страны не наложили санкций на владельца предприятия.

29 ноября США ввели новый пакет санкций против физических лиц и организаций, обеспечивавших финансовую прибыль иранского режима и армии.

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