Заморозка активов и запрет на въезд в ЕС: санкции против производителей иранских дронов
ЕС ввел санкции против шести физических и пяти юридических лиц в связи с военной поддержкой Ираном войны России против Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.
Санкции были введены против лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, используемых Россией против Украины, говорится в заявлении.
В санкционный список попали:
→ Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, его заместитель и главный ученый;
→ компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;
→ компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;
→ компания Sarmad Electronic Sepahan Company, предлагающая услуги аэрокосмического инжиниринга;
→ компании, которые помогают Силам "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БпЛА (Kimia Part Sivan Company).
Читайте также: В Москве садится грузовой самолет из Ирана. Вероятно, с оружием – трек полета
В Совете ЕС отметили, что активы этих компаний будут заморожены, а членам этих компаний будет запрещен въезд в страны ЕС.
- 28 сентября 2023 года президент Зеленский заявил, что у Украины пока нет информации о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.
- 14 ноября сообщалось, что Россия продолжает строить завод по производству иранских дронов Shahed, однако западные страны не наложили санкций на владельца предприятия.
- 29 ноября США ввели новый пакет санкций против физических лиц и организаций, обеспечивавших финансовую прибыль иранского режима и армии.
Читайте также: Саудовская Аравия предлагает Ирану инвестиции в экономику для ограничения войны между Израилем и ХАМАС