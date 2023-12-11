Замороження активів та заборона на в'їзд до ЄС: нові санкції проти виробників іранських дронів

Європейський Союз запровадив санкції проти осіб та організацій Ірану, причетних до розробки та виробництва БпЛА, які використовуються у російсько-українській війні

Shahed-136 (Фото: скриншот)

ЄС запровадив санкції проти шести фізичних і п'яти юридичних осіб у зв'язку з військовою підтримкою Іраном війни Росії проти України. Про це йдеться у заяві пресслужби Ради ЄС.

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Санкції було запроваджено проти осіб, причетних до розроблення та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує проти України, йдеться у заяві.

До санкційного списку потрапили:

→ компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, його заступник та головний вчений;

→ компанія Baharestan Kish Company та її керуючий директор;

→ компанія Saad Sazeh Faraz Sharif та її генеральний директор;

→ компанія Sarmad Electronic Sepahan Company, що пропонує послуги аерокосмічного інжинірингу;

→ компанії, які допомагають Силам "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану вдосконалювати програму БпЛА (Kimia Part Sivan Company).

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У Раді ЄС зазначили, що активи цих компаній будуть заморожені, а членам цих компаній буде заборонений в'їзд до країн ЄС.

28 вересня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.

14 листопада повідомлялося, що Росія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства.

29 листопада США запровадили новий пакет санкцій проти фізичних осіб і організацій, які забезпечували фінансовий прибуток іранського режиму й армії.

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