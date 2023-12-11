Замороження активів та заборона на в'їзд до ЄС: нові санкції проти виробників іранських дронів
ЄС запровадив санкції проти шести фізичних і п'яти юридичних осіб у зв'язку з військовою підтримкою Іраном війни Росії проти України. Про це йдеться у заяві пресслужби Ради ЄС.
Санкції було запроваджено проти осіб, причетних до розроблення та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує проти України, йдеться у заяві.
До санкційного списку потрапили:
→ компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, його заступник та головний вчений;
→ компанія Baharestan Kish Company та її керуючий директор;
→ компанія Saad Sazeh Faraz Sharif та її генеральний директор;
→ компанія Sarmad Electronic Sepahan Company, що пропонує послуги аерокосмічного інжинірингу;
→ компанії, які допомагають Силам "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану вдосконалювати програму БпЛА (Kimia Part Sivan Company).
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У Раді ЄС зазначили, що активи цих компаній будуть заморожені, а членам цих компаній буде заборонений в'їзд до країн ЄС.
- 28 вересня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.
- 14 листопада повідомлялося, що Росія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства.
- 29 листопада США запровадили новий пакет санкцій проти фізичних осіб і організацій, які забезпечували фінансовий прибуток іранського режиму й армії.
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