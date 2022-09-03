Запорожскую АЭС снова отрезало от энергосети – МАГАТЭ

Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась отключена с энергосетью Украины, говорится в заявлении МАГАТЭ.

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Cтанция по-прежнему связана резервной линией с Запорожской ТЭС. Эта же линия поддерживает энергоснабжение систем самой ЗАЭС и дает возможность удержать ситуацию под контролем.

Руководство АЭС сообщило МАГАТЭ, что один из двух активных блоков был отключен. Второй реактор остается активным и дает электроэнергию для систем охлаждения и обеспечения других ключевых систем, а также для ближайших домашних хозяйств, заводов и других объектов, сообщает агентство.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

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Сергій Бережний

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