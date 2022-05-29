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Завтра Эрдоган будет звонить Зеленскому и Путину

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 16:53
Завтра Эрдоган будет звонить Зеленскому и Путину - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото – EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган завтра планирует созвониться с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Hurriyet.

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"В понедельник у меня будут телефонные разговоры с Россией и Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", – сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду на скорейшее окончание войны, но признал, что пока ситуация только усугубляется.

"Мы мечтаем о том, чтобы эта война между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но, кажется, что с каждым днем ​​эта ситуация развивается во все более негативном ключе", – сказал Эрдоган.

  • В прошлый раз Эрдоган говорил с Путиным в конце апреля: сказал, что  рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. 
  • Несколько дней назад Зеленский сказал, что готов к переговорам с Путиным "всегда", хоть сейчас.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский владимир путин реджеп эрдоган
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