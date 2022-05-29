Завтра Эрдоган будет звонить Зеленскому и Путину

Президент Турции Реджеп Эрдоган завтра планирует созвониться с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Hurriyet.

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"В понедельник у меня будут телефонные разговоры с Россией и Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", – сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду на скорейшее окончание войны, но признал, что пока ситуация только усугубляется.

"Мы мечтаем о том, чтобы эта война между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но, кажется, что с каждым днем ​​эта ситуация развивается во все более негативном ключе", – сказал Эрдоган.

В прошлый раз Эрдоган говорил с Путиным в конце апреля: сказал, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

Несколько дней назад Зеленский сказал, что готов к переговорам с Путиным "всегда", хоть сейчас.

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Оксана Житнюк

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