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01.05.2019, 20:50

Завтра на улицы Одессы выведут более двух тысяч правоохранителей

Завтра на улицы Одессы выведут более двух тысяч правоохранителей - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На Куликовом поле и Соборной площади будут установлены временные фильтрационные пункты и введены ограничения на движение транспорта

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Завтра, 2 мая, в Одессе общественную безопасность будут обеспечивать более двух тысяч правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что вместе с одесскими полицейскими на улице города выйдут военнослужащие Нацгвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел и правоохранители из других регионов Украины. Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан, сообщили в полиции.

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Кроме того в места проведения массовых мероприятий будут направлены подразделения полиции диалога.

На Куликовом поле и Соборной площади будут установлены временные фильтрационные пункты и введены ограничения на движение транспорта.

23 апреля начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку

Одесскую полицию возглавил бывший начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области, генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

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Теги: дом профсоюзов, полиция, одесса
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