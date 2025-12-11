Зеленский допустил существование договоренностей между США и РФ о невступлении Украины в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не исключил, что между Соединенными Штатами и Россией существуют определенные договоренности относительно невступления Украины в НАТО. Такое предположение он высказал во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

Глава государства подтвердил, что Штаты не хотят видеть Украину в Альянсе. И они об этом говорят открыто. Это не чьи-то догадки, добавил он.

По словам Зеленского, Украине не давали приглашение в НАТО раньше, не давали конкретики раньше и эта позиция не изменилась. Он подчеркнул, что это последовательная позиция США.

"Поэтому я не думаю, что у них есть сложности в переговорах с россиянами по вопросу НАТО. Но здесь надо быть осторожными. Какие есть отдельные договоренности у США с Россией? Мы с вами не знаем. Наверное, будем знать. Со временем все секреты открываются", – сказал президент.

Он подчеркнул, что знает только то, что есть в документах, которые обсуждаются, а также понимает отношение США.

"И даже понимаю их отношение к другим – тем, кто вступил в НАТО в той или иной волне расширения НАТО. Все это очень сложные вещи и касаются не только Украины. Относительно нас, позиция Америки неоднократно открыта была и остается", – сказал Зеленский.

Относительно вступления в Европейский Союз, президент убежден, что США могут делать шаги по разблокированию пути Украины в ЕС.

По его мнению, президент США Дональд Трамп имеет те или иные рычаги влияния и что это сработает на тех, кто сейчас блокирует.