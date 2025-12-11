Зеленський припустив існування домовленостей між США та Росією щодо невступу України в НАТО
Президент Володимир Зеленський не виключив, що між Сполученими Штатами та Росією існують певні домовленості щодо невступу України в НАТО. Таке припущення він висловив під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.
Глава держави підтвердив, що Штати не хочуть бачити Україну в Альянсі. І вони про це говорять відкрито. Це не чиїсь здогадки, додав він.
За словами Зеленського, Україні не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики раніше і ця позиція не змінилася. Він наголосив, що це послідовна позиція США.
"Тому я не думаю, що в них є складнощі в перемовинах із росіянами щодо питання НАТО. Але тут треба бути обережними. Які є окремі домовленості у США з Росією? Ми з вами не знаємо. Напевно, будемо знати. З часом всі секрети відкриваються", – сказав президент.
Він наголосив, що знає тільки те, що є в документах, які обговорюються, а також розуміє ставлення США.
"І навіть розумію їхнє ставлення щодо інших – тих, хто вступив в НАТО в тій чи іншій хвилі розширення НАТО. Все це дуже складні речі й стосуються не тільки України. Щодо нас, позиція Америки неодноразово відкрито була і залишається", – сказав Зеленський.
Щодо вступу в Європейський Союз, президент переконаний, що США можуть робити кроки щодо розблокування шляху України до ЄС.
На його думку, президент США Дональд Трамп має ті чи інші важелі впливу і що це спрацює на тих, хто зараз блокує.
- 1 грудня CNN писав, що США розглядають можливий сценарій, за якого Україна фактично буде позбавлена права вступу до НАТО, але юридично визнавати це не доведеться. Йдеться про окремий договір між США та РФ.
- 2 грудня Рютте визнав, що в Альянсі немає консенсусу щодо членства України, але рішення ювілейного саміту у Вашингтоні 2024 року чинні.
