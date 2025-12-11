Зеленський припустив існування домовленостей між США та Росією щодо невступу України в НАТО

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський не виключив, що між Сполученими Штатами та Росією існують певні домовленості щодо невступу України в НАТО. Таке припущення він висловив під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

Глава держави підтвердив, що Штати не хочуть бачити Україну в Альянсі. І вони про це говорять відкрито. Це не чиїсь здогадки, додав він.

За словами Зеленського, Україні не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики раніше і ця позиція не змінилася. Він наголосив, що це послідовна позиція США.

"Тому я не думаю, що в них є складнощі в перемовинах із росіянами щодо питання НАТО. Але тут треба бути обережними. Які є окремі домовленості у США з Росією? Ми з вами не знаємо. Напевно, будемо знати. З часом всі секрети відкриваються", – сказав президент.

Він наголосив, що знає тільки те, що є в документах, які обговорюються, а також розуміє ставлення США.

"І навіть розумію їхнє ставлення щодо інших – тих, хто вступив в НАТО в тій чи іншій хвилі розширення НАТО. Все це дуже складні речі й стосуються не тільки України. Щодо нас, позиція Америки неодноразово відкрито була і залишається", – сказав Зеленський.

Щодо вступу в Європейський Союз, президент переконаний, що США можуть робити кроки щодо розблокування шляху України до ЄС.

На його думку, президент США Дональд Трамп має ті чи інші важелі впливу і що це спрацює на тих, хто зараз блокує.