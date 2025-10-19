Зеленский: Готовим определенные наши шаги на фронте
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит определенные шаги на фронте и отвечает российской армии на каждый удар. Об этом глава государства сказал в своем обращении.
Зеленский сообщил, что сегодня заслушал доклады военных и Службы безопасности.
"Ситуация на фронте, и в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковской и Сумской областей, Запорожская область. Мы держим ситуацию", – рассказал президент.
Он также обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским,в частности, вопрос дальнобойности.
"Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности", – подчеркнул Зеленский.
- 23 сентября президент США Трамп написал пост, в котором заявил, что Украина может отвоевать все свои территории при поддержке ЕС, а вот Россия находится в большой экономической беде.
- По данным WSJ, Трампа проинформировали о запланированное украинское наступление. Он будет нуждаться в поддержке американской разведки.
- 15 октября Трамп заявил, что Украина хотела б перейти в наступление.
