Зеленский: Готовим определенные наши шаги на фронте

Глава государства рассказал о подготовке новых шагов на фронте, заслушав доклады военных и СБУ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит определенные шаги на фронте и отвечает российской армии на каждый удар. Об этом глава государства сказал в своем обращении.

Зеленский сообщил, что сегодня заслушал доклады военных и Службы безопасности.

"Ситуация на фронте, и в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковской и Сумской областей, Запорожская область. Мы держим ситуацию", – рассказал президент.

Он также обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским,в частности, вопрос дальнобойности.

"Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности", – подчеркнул Зеленский.