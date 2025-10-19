Зеленський: Готуємо певні наші кроки на фронті

Глава держави розповів про підготовку нових кроків на фронті, заслухавши доповіді військових та СБУ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує певні кроки на фронті та відповідає російській армії на кожен удар. Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

Зеленський повідомив, що сьогодні заслухав доповіді військових та Служби безпеки.

"Ситуація на фронті, і зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію", – розповів президент.

Він також обговорив з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, зокрема, питання далекобійності.

"Є збільшення і щодо відстані, і щодо влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", – підкреслив Зеленський.