Зеленський: Готуємо певні наші кроки на фронті
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує певні кроки на фронті та відповідає російській армії на кожен удар. Про це глава держави сказав у своєму зверненні.
Зеленський повідомив, що сьогодні заслухав доповіді військових та Служби безпеки.
"Ситуація на фронті, і зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію", – розповів президент.
Він також обговорив з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, зокрема, питання далекобійності.
"Є збільшення і щодо відстані, і щодо влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", – підкреслив Зеленський.
- 23 вересня президент США Трамп написав пост, у якому заявив, що Україна може відвоювати всі свої території за підтримки ЄС, а от Росія перебуває у великій економічній біді.
- За даними WSJ, Трампа проінформували про запланований український наступ. Він потребуватиме підтримки американської розвідки.
- 15 жовтня Трамп заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ.
