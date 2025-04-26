Зеленский и первая леди прибыли в Рим на похороны папы Франциска

На церемонии прощания будут также присутствовать члены украинской делегации

Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE/EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Рим для участия в церемонии прощания с папой римским Франциском, которая состоится 26 апреля. Об этом LIGA.net сообщил представитель президента Сергей Никифоров.

Президент будет присутствовать на церемонии прощания вместе с первой леди и членами делегации.

"Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с римским папой Франциском", – сообщил Никифоров.

Накануне Зеленский предположил, что может не успеть на похороны папы Франциска из-за ряда запланированных военных заседаний.

Похороны папы Франциска начнутся в субботу, 26 апреля, в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву) на площади Святого Петра в Ватикане.

Ранее президент выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, где оба политика должны посетить похороны папы Франциска.