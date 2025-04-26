Зеленский и первая леди прибыли в Рим на похороны папы Франциска
Президент Владимир Зеленский прибыл в Рим для участия в церемонии прощания с папой римским Франциском, которая состоится 26 апреля. Об этом LIGA.net сообщил представитель президента Сергей Никифоров.
Президент будет присутствовать на церемонии прощания вместе с первой леди и членами делегации.
"Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с римским папой Франциском", – сообщил Никифоров.
Накануне Зеленский предположил, что может не успеть на похороны папы Франциска из-за ряда запланированных военных заседаний.
Похороны папы Франциска начнутся в субботу, 26 апреля, в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву) на площади Святого Петра в Ватикане.
Ранее президент выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, где оба политика должны посетить похороны папы Франциска.
- Франциск был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- Он скончался утром в понедельник, 21 апреля. За почти месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии . Ватикан сообщил, что Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
- Мировые лидеры выразили соболезнования , среди которых и Владимир Зеленский .