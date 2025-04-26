Зеленський та перша леді прибули до Рима на похорон папи Франциска
Президент Володимир Зеленський прибув до Рима для участі у церемонії прощання з папою римським Франциском, яка відбудеться 26 квітня. Про це LIGA.net повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Президент буде присутній на церемонії прощання разом з першою леді та членами делегації.
"Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із папою римським Франциском", – повідомив Никифоров.
Напередодні Зеленський припустив, що може не встигнути на похорон папи Франциска через низку запланованих військових засідань.
Похорон папи Франциска розпочнеться у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) на площі Святого Петра у Ватикані.
Раніше президент висловив готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, де обидва політики мають відвідати похорон папи Франциска.
- Франциск був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.
- Він помер уранці у понеділок, 21 квітня. За майже місяць до цього папу виписали з лікарні після важкого лікування двосторонньої пневмонії. Ватикан повідомив, що Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
- Світові лідери висловили співчуття, з-поміж них і Володимир Зеленський.