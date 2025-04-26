Зеленський та перша леді прибули до Рима на похорон папи Франциска

На церемонії прощання будуть також присутні члени української делегації

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE/EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув до Рима для участі у церемонії прощання з папою римським Франциском, яка відбудеться 26 квітня. Про це LIGA.net повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Президент буде присутній на церемонії прощання разом з першою леді та членами делегації.

"Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із папою римським Франциском", – повідомив Никифоров.

Напередодні Зеленський припустив, що може не встигнути на похорон папи Франциска через низку запланованих військових засідань.

Похорон папи Франциска розпочнеться у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) на площі Святого Петра у Ватикані.

Раніше президент висловив готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, де обидва політики мають відвідати похорон папи Франциска.